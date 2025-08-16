Mario Picazo, eufórico: Este día refrescará muchísimo y llegarán lluvias a Cataluña

Las altas temperaturas han marcado la segunda quincena de agosto en Cataluña y en gran parte de la Península. El calor extremo ha sido el protagonista en las últimas semanas, pero este patrón podría romperse pronto. Un cambio en la dinámica atmosférica traerá alivio a los afectados por las olas de calor.

Mario Picazo ha confirmado que a partir del martes de la próxima semana se experimentará un descenso significativo de las temperaturas. La causa de este cambio será la llegada de una masa de aire más fresco desde el oeste. "Las temperaturas empezarán a estar por debajo de la media habitual", comenta Picazo.

Un cambio drástico en las temperaturas

Las previsiones meteorológicas indican un refrescamiento generalizado, aunque con diferencias regionales. En el norte de la Península, las lluvias tormentosas serán más frecuentes. De hecho, las temperaturas caerán especialmente en el Pirineo, Prepirineo e interior.

Este descenso se consolidará durante la próxima semana, con el aire fresco haciendo que los termómetros se ubiquen cerca de la media para esta época. Sin embargo, las tormentas podrían ser más intensas en la segunda mitad de agosto. Estas lluvias se concentrarán sobre todo en el Pirineo y las zonas interiores.

Según han confirmado desde Meteored, las temperaturas extremas están a punto de llegar a su fin. "Tienen los días contados", señalan, a medida que los modelos meteorológicos muestran un cambio a mediados de la próxima semana. Este cambio romperá la ola de calor y normalizará las temperaturas.

¿Estamos listos para el fin del calor extremo?

Es así que el tiempo se tornará más inestable con la entrada del aire frío, lo que provocará más nubosidad y chubascos. Además, las lluvias serán más frecuentes en el interior y norte de España. Sin embargo, en el Mediterráneo, el calor podría resistir algunos días más.

Se espera que el cambio de temperaturas se consolide a finales de semana, con más estabilidad atmosférica. Por ello, el alivio será evidente especialmente en zonas más altas e interiores. No obstante, las temperaturas podrían seguir siendo altas en algunas zonas costeras y en el sureste.

A partir del 20 o 21 de agosto, el aire frío llegará con fuerza, normalizando las temperaturas. La segunda quincena de agosto será más fresca que la primera, con más tormentas veraniegas. Sin embargo, la incertidumbre persiste, y habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.