'Último día': La AEMET acaba de confirmar la mejor noticia de todas en toda España

El inicio de una nueva semana marca un punto de inflexión en la situación meteorológica de España. Tras varios días en los que el país ha sufrido mucho calor, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado la noticia que muchos esperaban. Y no es para menos, ya que la situación empezaba a ser insostenible para los más calurosos.

Los expertos aseguran que hoy será el último día de este episodio extremo de altas temperaturas. Especialmente en aquellas zonas donde los termómetros han alcanzado valores históricos. Según los datos actualizados por la AEMET, el calor se dejará sentir con especial dureza en el este peninsular y Baleares.

Será allí donde todavía se prevén registros muy elevados. Sin embargo, a partir del martes, las masas de aire que cubrirán la Península traerán consigo temperaturas más normales e incluso algo frescas para la época del año. Este respiro, aunque temporal, supone un alivio tras jornadas en las que las máximas han superado ampliamente los 40 grados.

Un día que seguirá teniendo avisos por calor

La AEMET ha activado avisos rojos por temperaturas máximas muy altas en dos puntos concretos del sureste español. El litoral sur de Alicante podría alcanzar hoy los 42 grados o más, mientras que en Murcia, se esperan valores aún más extremos. Estas cifras sitúan a ambas zonas en el nivel de riesgo más alto, catalogado como de 'peligro extraordinario'.

Además, en buena parte del sur y sureste peninsular, así como en algunas islas del archipiélago canario y Baleares, se mantienen activos avisos naranjas y amarillos por calor. Lo que implica un riesgo importante, aunque no tan extremo como el del litoral levantino. Pese a que hoy será una jornada complicada, la buena noticia es que a partir del martes las temperaturas iniciarán un descenso progresivo en gran parte del país.

La entrada de masas de aire más frescas permitirá recuperar valores más propios de la segunda quincena de agosto. Todo ello con máximas que rondarán los 30 grados en muchas provincias, lejos de los sofocantes registros de los últimos días. La AEMET señala que incluso en algunas regiones del interior y del norte peninsular se podrán experimentar jornadas con temperaturas algo frescas.

Un verano que se niega a despedirse

De esta forma, llegará un respiro muy esperado para ciudadanos y sectores especialmente afectados. Aunque este episodio de ola de calor llega hoy a su fin, los expertos advierten de que el verano todavía no termina. A finales de esta semana no se descarta que vuelva a intensificarse el calor.

No obstante, todavía es pronto para determinar la magnitud de este posible repunte. Por ahora, lo importante es que el martes marcará el inicio de varios días con un tiempo mucho más llevadero. En resumen, este lunes se despide la ola de calor que ha golpeado con fuerza a España.