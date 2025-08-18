'Últim dia': L'AEMET acaba de confirmar la gran notícia sobre el temps a tot Espanya
Després d’un cap de setmana de molta calor, els meteoròlegs porten per fi notícies molt esperançadores
L'inici d'una nova setmana marca un punt d'inflexió en la situació meteorològica d'Espanya. Després de diversos dies en què el país ha patit molta calor, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha confirmat la notícia que molts esperaven. I no és per menys, ja que la situació començava a ser insostenible per als més calorosos.
Els experts asseguren que avui serà l'últim dia d'aquest episodi extrem d'altes temperatures, especialment en aquelles zones on els termòmetres han assolit valors històrics. Segons les dades actualitzades per l'AEMET, la calor es deixarà sentir amb especial duresa a l'est peninsular i a les Balears.
Serà allà on encara es preveuen registres molt elevats. Tanmateix, a partir de dimarts, les masses d'aire que cobriran la Península portaran amb elles temperatures més normals i fins i tot una mica fresques per a l'època de l'any. Aquest respir, encara que temporal, suposa un alleujament després de jornades en què les màximes han superat àmpliament els 40 graus
Un dia que seguirà tenint avisos per calor
L'AEMET ha activat avisos vermells per temperatures màximes molt altes en dos punts concrets del sud-est espanyol. El litoral sud d'Alacant podria assolir avui els 42 graus o més, mentre que a Múrcia s'esperen valors encara més extrems. Aquestes xifres situen ambdues zones en el nivell de risc més alt, catalogat com de 'perill extraordinari'
A més, al sud i sud-est, així com a les Canàries i Balears, es mantenen actius avisos de nivell taronja i groc per calor. És a dir, hi ha un risc important, si bé no tan extrem. Tot i que avui serà una jornada complicada, la gran notícia és que a partir de dimarts les temperatures iniciaran un descens progressiu a gran part del país
L'entrada de masses d'aire més fresques permetrà recuperar valors més propis de la segona quinzena d'agost. Tot això amb màximes que rondaran els 30 graus en moltes províncies, lluny dels sufocants registres dels últims dies. L'AEMET assenyala que fins i tot en algunes regions de l'interior i del nord peninsular es podran experimentar jornades amb temperatures una mica fresques
Un estiu que es nega a acomiadar-se
D'aquesta manera, arribarà un respir molt esperat per als ciutadans i sectors especialment afectats. Encara que aquest episodi d'onada de calor arriba avui al seu final, els experts adverteixen que l'estiu encara no s'acaba. A finals d'aquesta setmana no es descarta que torni a intensificar-se la calor
Tanmateix, encara és aviat per determinar la magnitud d'aquest possible repunt. Per ara, l'important és que dimarts marcarà l'inici de diversos dies amb un temps molt més suportable. En resum, aquest dilluns s'acomiada l'onada de calor que ha colpejat amb força Espanya
Més notícies: