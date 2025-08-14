Tormentas extensas, rayos y granizo: aviso contundente a 6 comarcas de Cataluña hoy

Después de un inicio de semana marcado por temperaturas extremas, el calor ha dado una pequeña tregua en las últimas horas. Por desgracia, a partir de este jueves, el repunte de calor volverá con fuerza en varias zonas de Cataluña. Pero no solo se espera calor intenso, sino también tormentas que podrían afectar a varias comarcas catalanas, algunas de las cuales podrían ser severas.

En concreto, hoy las comarcas del interior de Cataluña experimentarán un aumento de las temperaturas. La subida de termómetros será especialmente notable en la costa central y el prelitoral central, donde se rondarán los 35 grados.

Una jornada cálida y con tormentas intensas por la tarde

La llegada de la marinada, que entrará más tarde, no cambiará mucho la situación, ya que el ambiente seguirá siendo cálido. En definitiva, las altas temperaturas seguirán siendo predominantes a lo largo del día. Pero el calor no será la única preocupación, ya que las tormentas de tarde se intensificarán y se extenderán en varias zonas.

Las convergencias de viento serán más destacadas hoy, sobre todo en Cerdanya, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Lluçanès y Moianès. Eso sí, no se descarta que algunas áreas de la Cataluña Central también se vean afectadas por la formación de tormentas. Esto ocurre debido a las condiciones atmosféricas idóneas para estos fenómenos, con algo de aire frío en altura, calor en capas bajas y humedad.

Las tormentas que se generen hoy no solo traerán lluvia, sino también granizo y rayos. Las fuertes ráfagas de viento y la actividad eléctrica pueden intensificar el riesgo de daños en algunas comarcas, especialmente en el interior. Las tormentas podrían tener carácter severo, y es crucial que los ciudadanos estén preparados.

Nuevo repunte del valor, pero con fecha de caducidad

A partir de hoy, las altas temperaturas también volverán con fuerza, especialmente este fin de semana. Según los meteorólogos, se registrarán más de 40 grados en varias regiones, con un calor de agosto que nos recordará la intensidad del verano. Además, las noches tórridas dificultarán el descanso, especialmente en zonas costeras.

A pesar de que este calor extremo continuará durante los próximos días, los expertos prevén cambios bastante importantes. A partir del 20 de agosto el aire fresco ingresará a la península y traerá temperaturas más moderadas, además de nuevas tormentas. Este respiro será bien recibido, ya que el calor dará paso a un cambio climático que traerá alivio a las zonas más afectadas.

Por tanto, este jueves Cataluña experimentará un día de mucho calor, pero las tormentas intensas animarán un poco la situación. Los fenómenos meteorológicos podrían ser bastante severos de forma puntual, por lo que hay que estar alerta.

Con granizo, rayos y fuertes lluvias, la alerta de tormentas está activada para al menos seis comarcas de la región. Mantente informado y prepárate para las condiciones meteorológicas cambiantes en los próximos días.