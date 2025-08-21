Logo e-noticies.es
Un coche circula por una carretera inundada mientras llueve intensamente y se observa un gráfico de advertencia con relámpagos y nubes indicando tormenta eléctrica
Las tormentas serán intensas en varios puntos del país | Camara Europa Press, Getty Images, Aleksandra Chubar, Andreya, Dzul Kifli's Images de Mezuna
EL TIEMPO

Tormentas muy fuertes y granizo: mucho ojo en esta región en las próximas horas

El final de agosto está siendo convulso en algunas zonas del país donde las lluvias están siendo las protagonistas

por

Marta Romera

La inestabilidad atmosférica se mantiene en buena parte de España este jueves. Todo ello siguiendo con la línea de esta semana, en la que las olas de calor ya han quedado atrás. Ahora, los expertos están pendientes del cielo y las constantes actualizaciones de los mapas.

La especial atención se la llevan en el noreste peninsular y en las Islas Baleares. La AEMET ha activado varios avisos por tormentas y lluvias intensas que podrían dejar registros destacados. Durante la primera mitad del día, los modelos apuntan a chubascos y tormentas fuertes en los litorales de Cataluña y en el archipiélago balear.

Rayos en el cielo con advertencia de tormenta y viento fuerte en la playa

Las tormentas irán acompañadas de fuertes rachas de viento | Camara Europa Press, Photo Images, es.e-noticies.cat

Tormentas con granizo y viento

En ambas regiones no se descarta que los episodios sean muy fuertes, acompañados de aparato eléctrico y granizo. Además, el Cantábrico oriental también se verá afectado por precipitaciones persistentes y localmente intensas. Lo que mantiene en vilo a los servicios de emergencia de varias provincias.

En Navarra, la AEMET mantiene un aviso de nivel naranja por riesgo de lluvias abundantes y tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento. La recomendación oficial es extremar la precaución en los desplazamientos y evitar actividades al aire libre durante las horas centrales de riesgo. Aunque la previsión indica que la actividad tormentosa tenderá a remitir a medida que avance el jueves, la atmósfera seguirá inestable.

Se espera abundante nubosidad de evolución en la mitad norte y en el tercio este peninsular. Esto podría dar lugar a chubascos dispersos en la cordillera Ibérica o en algunas comarcas del extremo sureste. El viernes, la situación continuará marcada por la inestabilidad, sobre todo en el este de Cataluña y en Baleares.

En estas áreas se prevén cielos nubosos o cubiertos con lluvias y tormentas que podrían ser fuertes en el litoral catalán y en Mallorca, especialmente durante la tarde. También se mantendrán cielos cubiertos en gran parte del tercio norte, con lluvias débiles en el Cantábrico y en los Pirineos. La Comunidad Valenciana y los interiores del sureste también podrían registrar chubascos acompañados de tormenta ocasional a lo largo de la tarde.

Imagen de un coche cubierto de granizo con una mano sosteniendo bolas de granizo, con fondo de una tormenta eléctrica y nubes de lluvia con relámpagos y gotas de agua.

Las tormentas podrían traer granizo | Camara es.e-noticies.cat, Soupstock, Getty Images de oceane2508, Grafinka, Sergeyparanchuk, Pixabay de Wkidesign

Un fin de semana más tranquilo

De cara al fin de semana, las previsiones sugieren una reducción gradual de la inestabilidad en el conjunto del país. Aun así, no se descartan chubascos residuales en algunas zonas del este y del norte peninsular. La incertidumbre se centra en el domingo, jornada en la que podría reactivarse la lluvia debido a una DANA.

De confirmarse este escenario, las tormentas volverían a cobrar protagonismo no solo en el este, sino también en el oeste, extendiéndose a más comunidades. En conclusión, este jueves se presenta complicado en Cataluña, Baleares, Navarra y el Cantábrico oriental como principales puntos de atención. La combinación de chubascos intensos, granizo y fuertes vientos obliga a extremar las precauciones.

