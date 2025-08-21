Tormentas muy fuertes y granizo: mucho ojo en esta región en las próximas horas

La inestabilidad atmosférica se mantiene en buena parte de España este jueves. Todo ello siguiendo con la línea de esta semana, en la que las olas de calor ya han quedado atrás. Ahora, los expertos están pendientes del cielo y las constantes actualizaciones de los mapas.

La especial atención se la llevan en el noreste peninsular y en las Islas Baleares. La AEMET ha activado varios avisos por tormentas y lluvias intensas que podrían dejar registros destacados. Durante la primera mitad del día, los modelos apuntan a chubascos y tormentas fuertes en los litorales de Cataluña y en el archipiélago balear.

Tormentas con granizo y viento

En ambas regiones no se descarta que los episodios sean muy fuertes, acompañados de aparato eléctrico y granizo. Además, el Cantábrico oriental también se verá afectado por precipitaciones persistentes y localmente intensas. Lo que mantiene en vilo a los servicios de emergencia de varias provincias.

En Navarra, la AEMET mantiene un aviso de nivel naranja por riesgo de lluvias abundantes y tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento. La recomendación oficial es extremar la precaución en los desplazamientos y evitar actividades al aire libre durante las horas centrales de riesgo. Aunque la previsión indica que la actividad tormentosa tenderá a remitir a medida que avance el jueves, la atmósfera seguirá inestable.

Se espera abundante nubosidad de evolución en la mitad norte y en el tercio este peninsular. Esto podría dar lugar a chubascos dispersos en la cordillera Ibérica o en algunas comarcas del extremo sureste. El viernes, la situación continuará marcada por la inestabilidad, sobre todo en el este de Cataluña y en Baleares.

En estas áreas se prevén cielos nubosos o cubiertos con lluvias y tormentas que podrían ser fuertes en el litoral catalán y en Mallorca, especialmente durante la tarde. También se mantendrán cielos cubiertos en gran parte del tercio norte, con lluvias débiles en el Cantábrico y en los Pirineos. La Comunidad Valenciana y los interiores del sureste también podrían registrar chubascos acompañados de tormenta ocasional a lo largo de la tarde.

Un fin de semana más tranquilo

De cara al fin de semana, las previsiones sugieren una reducción gradual de la inestabilidad en el conjunto del país. Aun así, no se descartan chubascos residuales en algunas zonas del este y del norte peninsular. La incertidumbre se centra en el domingo, jornada en la que podría reactivarse la lluvia debido a una DANA.

De confirmarse este escenario, las tormentas volverían a cobrar protagonismo no solo en el este, sino también en el oeste, extendiéndose a más comunidades. En conclusión, este jueves se presenta complicado en Cataluña, Baleares, Navarra y el Cantábrico oriental como principales puntos de atención. La combinación de chubascos intensos, granizo y fuertes vientos obliga a extremar las precauciones.