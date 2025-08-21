Tempestes molt fortes i calamarsa: alerta en aquesta regió durant les pròximes hores
El final d'agost està sent convuls en algunes zones del país on les pluges són les protagonistes
La inestabilitat atmosfèrica es manté en bona part d'Espanya aquest dijous. Tot això seguint la línia d'aquesta setmana, en què les onades de calor ja han quedat enrere. Ara, els experts estan pendents del cel i de les constants actualitzacions dels mapes.
Caldrà especial atenció al nord-est peninsular i a les Illes Balears. L'AEMET ha activat diversos avisos per tempestes i pluges intenses que podrien deixar registres destacats. Durant la primera meitat del dia, els models apunten a ruixats i tempestes fortes als litorals de Catalunya i a l'arxipèlag balear.
Tempestes amb calamarsa i vent
En ambdues regions no es descarta que els episodis siguin molt forts, acompanyats d'aparell elèctric i calamarsa. A més, el Cantàbric oriental també es veurà afectat per precipitacions persistents i localment intenses. El que manté en suspens els serveis d'emergència de diverses províncies.
A Navarra, l'AEMET manté un avís de nivell taronja per risc de pluges abundants i tempestes acompanyades de fortes ratxes de vent. La recomanació oficial és extremar la precaució en els desplaçaments i evitar activitats a l'aire lliure durant les hores centrals de risc. Tot i que la previsió indica que l'activitat tempestuosa tendirà a remetre a mesura que avanci el dijous, l'atmosfera seguirà inestable.
S'espera abundant nuvolositat d'evolució a la meitat nord i al terç est peninsular. Això podria donar lloc a ruixats dispersos a la serralada Ibèrica o en algunes comarques de l'extrem sud-est. Divendres, la situació continuarà marcada per la inestabilitat, sobretot a l'est de Catalunya i a Balears.
En aquestes àrees es preveuen cels ennuvolats amb pluges i tempestes que podrien ser fortes al litoral català i a Mallorca, especialment durant la tarda. També es mantindran cels coberts a bona part del terç nord, amb pluges febles al Cantàbric i als Pirineus. La Comunitat Valenciana i els interiors del sud-est també podrien registrar ruixats acompanyats de tempesta ocasional al llarg de la tarda.
Un cap de setmana més tranquil
De cara al cap de setmana, les previsions suggereixen una reducció gradual de la inestabilitat al conjunt del país. Amb tot, no es descarten ruixats residuals en algunes zones de l'est i del nord peninsular. La incertesa se centra en diumenge, jornada en què podria reactivar-se la pluja a causa d'una DANA.
Si es confirma aquest escenari, les tempestes tornarien a agafar protagonisme no només a l'est, sinó també a l'oest, estenent-se a més comunitats. En conclusió, aquest dijous es presenta complicat a Catalunya, Balears, Navarra i el Cantàbric oriental com a principals punts d'atenció. La combinació de ruixats intensos, calamarsa i vents forts obliga a extremar les precaucions.
