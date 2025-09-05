'Tormentas fuertes': Jorge lanza un aviso de última hora para los próximos días

La meteorología vuelve a situarse en el centro de atención con un aviso importante para los próximos días. Según las últimas previsiones compartidas por Jorge Rey, España vivirá una semana marcada por la inestabilidad, con tormentas fuertes en varias zonas del país. Eso sí, con una segunda quincena de septiembre, que se perfila más estable gracias al anticiclón de las Azores.

Durante la primera parte de la semana, el panorama vendrá dominado por un notable aumento de la actividad tormentosa. En particular, las regiones del este peninsular, el norte y el Levante serán las más afectadas por las precipitaciones y episodios de lluvia intensa. Valencia es una de las provincias señaladas como zona de riesgo, ya que se espera que las tormentas ganen fuerza en este sector.

A partir del domingo, la situación se complicará aún más con la llegada de un nuevo frente atlántico. Galicia, Asturias, Navarra, Santander y León serán los primeros territorios en recibir estas lluvias. Asimismo, se prevé que se extiendan de forma progresiva hacia otras comunidades.

El inicio de la semana será convulso

El lunes, la inestabilidad se trasladará hacia el valle del Ebro y el interior, manteniendo en vilo a varias provincias por los aguaceros. De cara al martes, las precipitaciones llegarán debilitadas al resto del país, aunque en el este seguirán siendo intensas. Aragón y Cataluña figuran entre las regiones que podrían registrar episodios de tormenta más persistentes, especialmente en horas de la tarde.

🔴NO TERMINA EL CALOR 😰... y se avecinan tormentas FUERTES

Por el contrario, el miércoles se prevé un cambio de escenario, con cielos más despejados y una reducción significativa de la actividad tormentosa. En cuanto a las temperaturas, el calor seguirá acompañando durante el fin de semana, con valores todavía elevados en muchas zonas. Sin embargo, a partir del lunes y el martes se producirá un descenso térmico, aunque no será brusco.

Las máximas bajarán ligeramente, generando un ambiente más fresco y llevadero, pero sin un desplome generalizado. Y es que a finales de la semana, las previsiones señalan la llegada de un nuevo anticiclón. Este sistema de altas presiones podría asentarse sobre la península y buena parte del sur de Europa.

Una segunda quincena de mes más apacible

Esto, sin duda, traería consigo una segunda quincena de septiembre mucho más apacible y estable. De confirmarse este escenario, los episodios de lluvias intensas quedarían en un segundo plano. Todo ello dando paso a jornadas soleadas y con temperaturas más suaves.

La próxima semana estará marcada por la inestabilidad, con tormentas fuertes que afectarán a diferentes zonas del país, especialmente en el norte y el este. No obstante, la tendencia apunta a un final de mes dominado por la calma atmosférica. Mientras tanto, Jorge Rey ha insistido en la importancia de estar atentos a los avisos meteorológicos oficiales y seguir las últimas actualizaciones.