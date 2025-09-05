Confirmado: en estas comarcas de Cataluña seguirá lloviendo estas próximas horas

Cataluña ha amanecido este viernes con un ambiente muy distinto al vivido en jornadas anteriores. Tras los cambios de tiempo registrados ayer, la meteorología nos deja una combinación de pleno otoño. Precipitaciones, nubes intermitentes y un descenso de las temperaturas que se dejará notar en gran parte del territorio.

La situación más destacada se concentra en el extremo sur, donde el gregal está incidiendo de forma clara sobre el litoral y prelitoral de Tarragona. Esta entrada marítima ha provocado lluvias persistentes en zonas concretas, con acumulaciones significativas para las primeras horas del día. Según los registros de Meteocat, en Miami Platja se han recogido 24,3 litros por metro cuadrado.

Por su parte, en Riudecanyes 16,2 litros y en Cambrils 11,3 litros, son cantidades relevantes que confirman la afectación del temporal en esa franja costera. Las previsiones apuntan a que las precipitaciones continuarán durante la mañana en estas comarcas, aunque tenderán a remitir con el paso de las horas. La tarde será mucho más tranquila, con una clara apertura de cielos en la mayor parte de Cataluña.

La fuerza del anticiclón

El anticiclón volverá a imponerse progresivamente, garantizando estabilidad y un aumento de las horas de sol. No obstante, el cambio más inmediato para hoy es la bajada de las temperaturas. Después de varios días marcados por el calor intenso y la sensación de bochorno, este viernes se presenta más fresco y agradable.

El ambiente será menos sofocante, lo que permitirá disfrutar de una jornada más confortable. Se trata, eso sí, de un respiro temporal. Y es que los mapas ya anticipan un nuevo repunte térmico a lo largo del fin de semana, con un ascenso marcado especialmente el domingo y el lunes.

El mapa de predicción general muestra cielos aún nubosos en el litoral sur durante la mañana, con claros en el resto del territorio. A medida que avance el día, el panorama cambiará: el sol dominará en todas las comarcas, salvo algunos intervalos de nubes en la costa. Las precipitaciones quedarán restringidas a las primeras horas y solo en puntos concretos del sur.

En cuanto al viento, la influencia del gregal se mantendrá con cierta intensidad en el litoral tarraconense, contribuyendo a la inestabilidad matinal. Sin embargo, el resto de Cataluña apenas registrará movimientos de aire destacables, lo que reforzará la sensación de calma durante la tarde. Con todo ello, la jornada de este viernes se puede dividir en dos fases.

Un respiro antes de que vuelvan a subir las temperaturas

Una primera parte del día, todavía marcada por los chubascos y un ambiente nuboso, y una segunda parte con el regreso progresivo del sol y la recuperación de la estabilidad atmosférica. En Tarragona deberán estar atentos durante la mañana, mientras que el resto podrán disfrutar de un día con condiciones más agradables. Todo apunta a que este respiro meteorológico será breve.

Cataluña se prepara para un fin de semana veraniego, con temperaturas en alza que volverán a situarse claramente por encima de la media, especialmente en el inicio de la próxima semana. Así pues, no queda más que aprovechar esta pequeña bajada de los mercurios. Y volver a coger aire para lo que se viene.