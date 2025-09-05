'Tempestes fortes': Jorge llança un avís d’última hora per als pròxims dies
El jove aficionat a la meteorologia repassa els mapes d’uns dies de setembre que estan carregats de canvis
La meteorologia torna a situar-se al centre d'atenció amb un avís important per als pròxims dies. Segons les últimes previsions compartides per Jorge Rey, Espanya viurà una setmana marcada per la inestabilitat, amb tempestes fortes en diverses zones del país. Això sí, amb una segona quinzena de setembre, que es perfila més estable gràcies a l'anticicló de les Açores.
Durant la primera part de la setmana, el panorama vindrà dominat per un notable augment de l'activitat tempestuosa. En particular, les regions de l'est peninsular, el nord i el Llevant seran les més afectades per les precipitacions i episodis de pluja intensa. València és una de les províncies assenyalades com a zona de risc, ja que s'espera que les tempestes guanyin força en aquest sector.
A partir de diumenge, la situació es complicarà encara més amb l'arribada d'un nou front atlàntic. Galícia, Astúries, Navarra, Santander i Lleó seran els primers territoris a rebre aquestes pluges. Així mateix, es preveu que s'estenguin de manera progressiva cap a altres comunitats.
L'inici de la setmana serà convuls
Dilluns, la inestabilitat es traslladarà cap al vall de l'Ebre i l'interior, mantenint en suspens diverses províncies pels ruixats. De cara a dimarts, les precipitacions arribaran debilitades a la resta del país, tot i que a l'est continuaran sent intenses. Aragó i Catalunya figuren entre les regions que podrien registrar episodis de tempesta més persistents, especialment a la tarda.
🔴NO TERMINA EL CALOR 😰... y se avecinan tormentas FUERTES
Per contra, dimecres es preveu un canvi d'escenari, amb cels més serens i una reducció significativa de l'activitat tempestuosa. Pel que fa a les temperatures, la calor seguirà acompanyant durant el cap de setmana, amb valors encara elevats en moltes zones. Tanmateix, a partir de dilluns i dimarts es produirà un descens tèrmic, tot i que no serà brusc.
Les màximes baixaran lleugerament, generant un ambient més fresc i suportable, però sense una davallada generalitzada. I és que a finals de setmana, les previsions assenyalen l'arribada d'un nou anticicló. Aquest sistema d'altes pressions podria assentar-se sobre la península i bona part del sud d'Europa.
Una segona quinzena de mes més plàcida
Això, sens dubte, ens portarà una segona quinzena de setembre molt més plàcida i estable. Si es confirma aquest escenari, els episodis de pluges intenses quedarien en un segon pla. Tot plegat donant pas a jornades assolellades i amb temperatures més suaus.
La pròxima setmana estarà marcada per la inestabilitat, amb tempestes fortes que afectaran diferents zones del país, especialment al nord i a l'est. No obstant això, la tendència apunta a un final de mes dominat per la calma atmosfèrica. Mentrestant, Jorge Rey ha insistit en la importància d'estar atents als avisos meteorològics oficials i seguir les últimes actualitzacions.
Més notícies: