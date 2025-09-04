Euforia para Eloi Cordomí: en estas comarcas necesitarán el paraguas estos días

El ambiente veraniego que todavía domina en Cataluña vive un punto de inflexión, según Eloi Cordomí. Aunque las primeras horas del día han arrancado con calor y cielos tranquilos, la situación cambiará de forma significativa durante la tarde. La llegada de la cola de un frente frío atlántico traerá consigo tormentas y un descenso de las temperaturas.

El jueves comenzó con estabilidad atmosférica. Hasta el mediodía se han mantenido las temperaturas altas propias de principios de septiembre, con valores que en muchas localidades han rondado los 30. El sol y algunas nubes altas han predominado en la mayor parte del territorio, lo que ha favorecido la sensación de bonanza.

La tarde trae el cambio de tiempo

Sin embargo, a partir del mediodía el tiempo dará un giro claro. La irrupción de un frente frío procedente del Atlántico provocará un aumento de la nubosidad y el inicio de precipitaciones. Las primeras gotas caerán en el Pirineo y el Prepirineo, donde los chubascos podrán ser localmente fuertes y acompañados de tormenta.

Con el avance de la tarde, las lluvias se extenderán hacia la Cataluña central. Ya al atardecer y primeras horas de la noche, alcanzarán el litoral y prelitoral de las comarcas de Barcelona y Gerona. Esto significa que áreas Barcelona, deberán tener el paraguas a mano durante la jornada.

Los meteorólogos destacan que algunos de estos chubascos podrán ir acompañados de aparato eléctrico y rachas de viento. Aun así, las temperaturas máximas no experimentarán grandes cambios durante el día de hoy, manteniéndose en registros similares a los de ayer. Será a partir del viernes cuando se note de manera más evidente un ambiente algo más fresco.

Especialmente en el interior y en las áreas de montaña, donde el descenso térmico dejará valores más propios de un arranque de septiembre. Las previsiones apuntan a que las precipitaciones se concentrarán en el Pirineo, Prepirineo, Cataluña central, litoral y prelitoral de Barcelona, así como en Gerona.

Calor y lluvia en un jueves de transición

En todas estas áreas, la probabilidad de tormenta es elevada durante la tarde y la noche del jueves. Este episodio marca el comienzo de un patrón meteorológico más propio de septiembre. Con alternancia de calor, descensos térmicos y lluvias que pueden ser intensas.

Un alivio para el campo y para la situación de sequía tras el verano que arrastra Cataluña. Por tanto, este jueves es el día clave: varias comarcas catalanas necesitarán el paraguas y el cielo recordará que el verano termina. Un oasis para los más calurosos y para los que esperan con ganas el fin de una de las estaciones más intensas.