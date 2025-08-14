Adiós al calor: este día vuelve el fresco y las tormentas intensas a casi toda España

Después de semanas de temperaturas extremas en gran parte de la península, hay buenas noticias. Los expertos han señalado que la ola de calor podría estar llegando a su fin, aunque tendremos que soportar el calor este fin de semana. El cambio podría ser sustancial y llegar a casi todos los rincones de España en tan solo unos días.

En Meteored explican que, según los modelos de previsión, a mediados de la próxima semana el calor llegará a su fin. Dejará paso, en cambio, a un ambiente mucho más respirable, más propio de este mes de agosto. Y todo ello debido a la llegada de una masa de aire más fresco, que desplazaría a la persistente dorsal africana.

Este cambio podría ser gradual, con una bajada de temperaturas en el norte y oeste del país. Sin embargo, la intensidad de la caída dependerá de varios factores atmosféricos aún inciertos. Algunos modelos prevén un cambio drástico en cuestión de horas, mientras que otros prevén que las temperaturas bajen gradualmente.

Una masa de aire más frío cambiará el panorama en España

La entrada de aire frío en altura favorecerá una mayor inestabilidad atmosférica. Esto se traducirá en nubosidad y la posibilidad de tormentas y chubascos en diferentes regiones del país. Sin embargo, aún no se puede precisar la extensión ni la intensidad de las precipitaciones.

A pesar de que el alivio térmico será más notorio en el norte y el oeste de la Península, también se esperan caídas de temperatura en el centro. El Mediterráneo, sin embargo, podría resistir unos días más de calor antes de que este empuje más fresco lo alcance. Este patrón más fresco podría consolidarse a lo largo de la semana siguiente, situando los valores térmicos por debajo de la media.

Las caídas de temperatura más notables se registrarán primero en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León. Por allí las temperaturas bajarán varios grados ya desde principios de la próxima semana. Mientras, en el interior peninsular, la bajada térmica se experimentará más tarde, sobre todo entre el viernes y el sábado.

El calor sofocante se mantendrá en el sur

Aunque el alivio térmico se hará notar en algunas zonas, el sur de España y el litoral mediterráneo seguirán experimentando noches tropicales. Es decir, temperaturas inusualmente altas durante la noche, lo que dificultará el sueño. El mar Mediterráneo seguirá manteniendo altas sus temperaturas, lo que contribuirá a la persistencia de la masa de aire cálida.

La transición hacia temperaturas más frescas podría venir acompañada de tormentas intensas. El aire frío, en contacto con las masas más húmedas y cálidas, son el combustible ideal para que llueva con intensidad. Estas tormentas, además de ofrecer un respiro térmico, podrían ir acompañadas de rachas de viento fuerte y aparato eléctrico.

Aunque se espera un respiro en la ola de calor para mediados de la próxima semana, no hay que bajar la guardia. La incertidumbre sigue presente y es posible que el calor intenso vuelva a aparecer de forma puntual, especialmente en el sur y en el este. Además, las condiciones secas y el riesgo de incendios se mantendrán elevados debido a las tormentas y el viento fuerte.