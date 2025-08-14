Tempestes extenses, llamps i calamarsa: avís contundent a 6 comarques de Catalunya
Els meteoròlegs alerten de més inestabilitat en les pròximes hores a diversos punts de la geografia catalana
Després d'un inici de setmana marcat per temperatures extremes, la calor ha donat una petita treva en les últimes hores. Per desgràcia, a partir d'aquest dijous, el repunt de calor tornarà amb força en diverses zones de Catalunya. Però no només s'espera calor intensa, sinó també tempestes que podrien afectar diverses comarques catalanes, algunes de les quals podrien ser severes.
En concret, avui les comarques de l'interior de Catalunya experimentaran un augment de les temperatures. La pujada dels termòmetres serà especialment notable a la costa central i el prelitoral central, on s'arribarà als 35 graus.
Una jornada càlida i amb tempestes intenses a la tarda
L'arribada de la marinada, que entrarà més tard, no canviarà gaire la situació, ja que l'ambient seguirà sent càlid. En definitiva, les altes temperatures continuaran sent predominants al llarg del dia. Però la calor no serà l'única preocupació, ja que les tempestes de tarda s'intensificaran i s'estendran en diverses zones.
Les convergències de vent seran més destacades avui, sobretot a la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i el Moianès. Això sí, no es descarta que algunes àrees de la Catalunya Central també es vegin afectades per la formació de tempestes. Això es deu a les condicions atmosfèriques idònies per a aquests fenòmens, amb una mica d'aire fred en alçada, calor a capes baixes i humitat.
Les tempestes que es generin avui no només portaran pluja, sinó també calamarsa i llamps. Les fortes ràfegues de vent i l'activitat elèctrica poden intensificar el risc de danys en algunes comarques, especialment a l'interior. Les tempestes podrien tenir caràcter sever, i és crucial que la ciutadania estigui preparada.
Nou repunt de la calor, però amb data de caducitat
A partir d'avui, les altes temperatures també tornaran amb força, especialment aquest cap de setmana. Segons els meteoròlegs, se superaran els 40 graus en diverses regions, amb una calor d'agost que ens recordarà la intensitat de l'estiu. A més, les nits tòrrides dificultaran el descans, especialment en zones costaneres.
Tot i que aquesta calor extrema continuarà durant els pròxims dies, els experts preveuen canvis força importants. A partir del 20 d'agost l'aire fresc entrarà a la península i portarà temperatures més moderades, a més de noves tempestes. Aquest respir serà ben rebut, ja que la calor donarà pas a un canvi climàtic que portarà alleujament a les zones més afectades.
Per tant, aquest dijous Catalunya viurà un dia de molta calor, però les tempestes intenses animaran una mica la situació. Els fenòmens meteorològics podrien ser força severs de manera puntual, per la qual cosa cal estar alerta.
Amb calamarsa, llamps i pluges intenses, l'alerta de tempestes està activada per almenys sis comarques de la regió. Mantén-te informat i prepara't per a les condicions meteorològiques canviants en els pròxims dies.
Més notícies: