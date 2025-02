'El sábado...': Francesc Mauri avisa de lo que pasará en gran parte de Cataluña

Francesc Mauri ha vuelto a compartir su pronóstico del tiempo con sus seguidores. Con el fin de semana a la vuelta de la esquina, no son pocos los que quieren saber qué pasará en los próximos días. Y lo cierto es que Mauri ha traído buenas noticias, al menos para la mayor parte de las comarcas catalanas.

El pronóstico para las próximas horas indica, según el meteorólogo de TV3, que las nubes serán abundantes. No es que se esperen lluvias, porque el tiempo será por lo general bastante seco. Pero sí que es cierto que el sol no brillará con toda su fuerza, especialmente el sábado, cuando no se descartan algunas gotas.

A pesar de todo, lo cierto es que la sensación térmica será bastante suave, al menos para esta época del año. No se esperan nevadas ni precipitaciones, por lo que es momento de salir a tomar el sol. Un sol que, como ya ha avisado el meteorólogo, no acabará de dominar el panorama en su totalidad.

Francesc Mauri señala las regiones en la que las nubes serán más densas

Un ejemplo será lo que sucederá en el litoral sur de Cataluña. La zona de Tarragona, la Costa Daurada, será donde se puedan encontrar los bancos de nubes más espesos. Asimismo, esta nubosidad podría desplazarse en algún momento hasta Les Terres de l'Ebre.

De todas formas, Francesc Mauri ha lanzado un aviso para los que ya están cansados de que llueva. Y es que por muchas nubes que haya, no se prevé que puedan descargar. Él mismo ha dicho que "ni de lejos esas nubes traerán perturbaciones débiles, ni activas".

Una vez más, se confirma que este nuevo fin de semana de febrero llega un poco más tranquilo que los demás. Todo ello después de una semana convulsa y de un rastro del anterior bastante movido. Ahora ha llegado el momento de asentar la nieve caída en días anteriores y de dejar que los bosques respiren tranquilos tras el agua recibida.

Las nubes no evitarán que suban las temperaturas

Muchos pueden pensar o deducir que si hay nubes, hará frío. Bien, teniendo en cuenta que estamos en pleno invierno y mes de febrero, lo cierto es que el frío se mantendrá a raya. Al menos así lo ha confirmado Francesc Mauri.

En esta ocasión, el experto ha avanzado que los mercurios podrían llegar a subir dando la sensación de un buen tiempo deseado. Así que tanto el sábado como el domingo será momento de salir a comer al sol y de disfrutar de buenas temperaturas. Los paraguas, más adelante, ya habrá tiempo para cogerlos de nuevo.