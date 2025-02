'Hasta el 22 de febrero': Mazazo de los meteorólogos a toda Cataluña para estos días

El mes de febrero está siendo uno especialmente cambiante en Cataluña en cuanto al tiempo se refiere. En pocas semanas se han podido apreciar casi todos los fenómenos meteorológicos típicos del invierno. Han llegado algunas de las nevadas más importantes del año y ha llovido con ganas.

También ha hecho y ha soplado el viento con intensidad. Todo ello bajo la atenta mirada de unos expertos que siguen queriendo saber más. Sobre todo de lo que pasará a unos días vista, para poder prevenir y saber qué tiempo y tendencias se registrarán.

Aunque las ganas de saber más son grandes, todos saben que el nivel de fiabilidad es bajo. Es decir, por muchos que los modelos predigan, al final todo puede cambiar en cuestión de horas. De ahí que sigan recomendando analizar de cerca la evolución de los días y, por ende, de los mapas.

La vuelta de las lluvias tendrá que esperar

Uno de los fenómenos más esperados en Cataluña desde hace meses es la lluvia. Es necesario que llueva y tanto los ríos, como los pantanos y los bosques, lo esperan. Ahora bien, parece ser que Cataluña todavía tendrá que esperar un poco más para volver a registrar días lluviosos.

Al menos así lo explican algunos expertos, los cuales no pronostican la llegada de nuevos chubascos hasta bien avanzada la semana que viene. Concretamente, hasta el 22 de febrero, es decir, el fin de semana de la última semana de mes. Son muchos días para llenar el saco de la incertidumbre aunque, en este caso, sí que se suele acertar.

La lluvia no llega tan fácilmente y no suelen fallar los modelos de previsión en este sentido. Si no se prevé que llueva, lo más probable es que Cataluña pase una semana con los paraguas guardados. Ahora bien, a partir de este día las tornas podrían cambiar un poco y dejar una tregua en la región.

Una situación más positiva en el norte

De llover, no lloverá a principios de la semana que viene en Cataluña. No obstante, el Pirineo vuelve a mostrarse como la excepción. Y es que en puntos del norte del país sí que podrían caer algunas precipitaciones, incluso en forma de nieve.

Eso sí, será hasta a partir de los 1.900 metros de altitud donde podrían caer los primeros copos. Mientras, en el resto de comarcas habrá nubosidades con cielos variables, pero sobre todo tranquilidad. En definitiva, los amantes del buen tiempo podrán disfrutar de la bonanza.