'El sábado y el domingo...': Aviso urgente de los meteorólogos para este fin de semana

Está siendo una semana de mucho calor en la mayor parte de España, y esto lo llevamos arrastrando desde hace días. Durante el día, los termómetros se han acostumbrado a dispararse por encima incluso de los 40 grados en algunas regiones. Afortunadamente, en las próximas horas, esperamos un breve, pero ansiado bajón de temperaturas.

Sin embargo, los expertos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) han lanzado un importante aviso. Y es que, a pesar de que este miércoles las temperaturas ya no será tan altas, la ola de calor no se va. De hecho, es posible que se alargue hasta el próximo lunes, 18 de agosto, con un repunte del calor durante el fin de semana.

Un respiro breve, pero más que bienvenido

Como hemos mencionado, este 13 de agosto traerá un respiro térmico puntual, con un descenso moderado de las temperaturas en varias zonas. Este se notará especialmente en el norte y centro del país, aunque el calor continuará siendo extremo en gran parte del territorio. Según datos de @Meteohuelva, la bajada prevista será de entre 2 y 3 °C, aunque las temperaturas seguirá superando la media climática.

En ciudades del interior y sur de España se mantendrán máximas muy elevadas. Madrid alcanzará los 35 grados, mientras que Cáceres llegará a los 40 grados. Badajoz y Córdoba registrarán hasta 42 °C, Jaén 39 °C, Málaga 32 °C, Soria y Burgos 33 °C.

En contraste, el norte disfrutará de un alivio relativo: Santander y Oviedo alcanzarán 25 °C, Lugo 28 °C y Bilbao 31 °C. Las noches tropicales, con temperaturas superiores a los 25 °C, continuarán siendo frecuentes, especialmente en Andalucía. En muchas localidades el calor se mantendrá intenso incluso por la noche.

El miércoles también habrá riesgo de tormentas en buena parte del país. En puntos del centro, de Madrid, del este de Castilla-La Mancha y de los Pirineos podrían llover con granizo y rachas de viento intensas. Una buena noticia, según Antena 3 Noticias, para las zonas afectadas por incendios forestales, que se han multiplicado en las últimas horas.

Nuevo subidón de temperaturas para este Puente de la Asunción

El jueves y el viernes serán días de transición, con temperaturas altas, pero sin alcanzar los extremos de días anteriores. Sin embargo, el fin de semana se espera un repunte notable. "A partir del sábado se vislumbra un nuevo ascenso de las temperaturas", alertan los meteorólogos.

De hecho, es bastante probable que el domingo vuelva a registrarse un día con valores extremos, muy por encima de lo normal. En Canarias, el sol seguirá presente y la calima se mantendrá en las islas orientales. Eso sí, por allí, las temperaturas descenderán ligeramente.

Para ver una verdadera normalización de las temperaturas habrá que esperar hasta la semana que viene. Alrededor del 20 o 21 de agosto, se espera la llegada de una masa de aire más fresca a la península. Esta, además de ayudar a bajar las temperaturas, podría ir acompañada de lluvias, lo que ayudará a refrescar el ambiente incluso más.