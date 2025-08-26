Roberto Brasero (54 años) ya avisa: 'Este miércoles se acercará a la península una...'

La semana ha empezado marcada por la presencia de dos borrascas singulares que condicionarán el tiempo en España y en parte de Europa. Una de ellas es especialmente llamativa porque procede de los restos del huracán Erin. Aunque se trata de un sistema muy potente, su influencia quedará lejos de nuestro país.

La otra borrasca, en cambio, sí afecta de lleno a la Península. Se trata de una pequeña DANA situada en el suroeste. Desde allí ha comenzado a generar nubosidad en todo el arco mediterráneo y las primeras precipitaciones en Baleares y Cataluña.

La jornada del martes será más tranquila que la de ayer. Las nubes del este tenderán a retirarse, mientras que por el norte irán entrando otros frentes aún poco activos. En el Mediterráneo y puntos del sur peninsular persistirá el calor nocturno, con mínimas que no bajarán de los 22 grados.

Unos días variables en gran parte del país

Por la tarde, las máximas subirán en Huelva, la Región de Murcia, Baleares, Cataluña y Aragón. En el norte de Galicia y el Cantábrico se espera un frente débil que cubrirá los cielos y provocará un descenso de temperaturas. Según explicó el meteorólogo Roberto Brasero, a mitad de semana se acerca a la Península una vaguada, es decir, una lengua de aire frío que incrementará la inestabilidad.

El miércoles se prevén lluvias persistentes en las comunidades cantábricas y tormentas fuertes en el nordeste, especialmente en el Pirineo. Además, los termómetros bajarán hasta cinco grados en el oeste peninsular respecto al martes. El jueves será la jornada más fresca de la semana, con chubascos y máximas por debajo de los 30 grados en buena parte del territorio.

Sevilla rondará los 32 grados, mientras que en el interior de Valencia y Murcia seguirá apretando el calor, pudiéndose alcanzar los 38 grados. El viernes la vaguada comenzará a retirarse, aunque persistirán cielos nubosos con lluvias en Galicia, el Cantábrico, los Pirineos y el nordeste catalán. Baleares también tendrá cielos cubiertos en las primeras horas, mientras que Canarias presentará nubosidad y precipitaciones débiles.

Un fin de semana más tranquilo

En el resto de la Península dominará un tiempo más estable, con tendencia a despejar. El sábado se espera un ascenso generalizado de las temperaturas. Lo que permitirá cerrar el mes de agosto con un calor moderado, menos intenso que el registrado durante gran parte del mes.

Con este panorama, todo apunta a que la semana será cambiante. Arranca con inestabilidad, refrescará notablemente a mitad de semana y acabará con temperaturas al alza. Eso sí, sin los excesos de jornadas anteriores.