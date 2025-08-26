Roberto Brasero (54 anys) ja avisa: 'Aquest dimecres s'acostarà a la península una...'
L'última setmana d'agost es presenta amb un temps irregular que anirà millorant de cara al cap de setmana
La setmana ha començat marcada per la presència de dues borrasques singulars que condicionaran el temps a Espanya i a part d'Europa. Una d'elles és especialment cridanera perquè prové de les restes de l'huracà Erin. Tot i que es tracta d'un sistema molt potent, la seva influència quedarà lluny del nostre país.
L'altra borrasca, en canvi, sí que afecta de ple la Península. Es tracta d'una petita DANA situada al sud-oest. Des d'allà ha començat a generar nuvolositat a tot l'arc mediterrani i les primeres precipitacions a les Balears i Catalunya.
La jornada de dimarts serà més tranquil·la que la d'ahir. Els núvols de l'est tendiran a retirar-se, mentre que pel nord aniran entrant altres fronts encara poc actius. Al Mediterrani i punts del sud peninsular persistirà la calor nocturna, amb mínimes que no baixaran dels 22 graus.
Uns dies variables a gran part del país
A la tarda, les màximes pujaran a Huelva, la Regió de Múrcia, Balears, Catalunya i Aragó. Al nord de Galícia i el Cantàbric s'espera un front feble que cobrirà els cels i provocarà un descens de temperatures. Segons va explicar el meteoròleg Roberto Brasero, a mitja setmana s'acosta un front, és a dir, una llengua d'aire fred que incrementarà la inestabilitat.
Dimecres es preveuen pluges persistents a les comunitats cantàbriques i tempestes fortes al nord-est, especialment al Pirineu. A més, els termòmetres baixaran fins a cinc graus a l'oest peninsular respecte a dimarts. Dijous serà la jornada més fresca de la setmana, amb ruixats i màximes per sota dels 30 graus a bona part del territori.
Sevilla rondarà els 32 graus, mentre que a l'interior de València i Múrcia es continuarà intensificant la calor, podent-se assolir els 38 graus. Divendres el front començarà a retirar-se, tot i que persistiran cels ennuvolats amb pluges a Galícia, el Cantàbric, els Pirineus i el nord-est català. Les Balears també tindrà cels coberts a les primeres hores, mentre que Canàries presentarà nuvolositat i precipitacions febles.
Un cap de setmana més tranquil
A la resta de la Península dominarà un temps més estable, amb tendència a aclarir-se. Dissabte s'espera un ascens generalitzat de les temperatures. Cosa que permetrà tancar el mes d'agost amb una calor moderada, menys intensa que la registrada durant gran part del mes.
Amb aquest panorama, tot apunta que la setmana serà canviant. Arrenca amb inestabilitat, refrescarà notablement a mitja setmana i acabarà amb temperatures a l'alça. Això sí, sense els excessos de jornades anteriors.
