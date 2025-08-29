No pasaba desde mayo: los meteorólogos alertan de lo que ha ocurrido esta madrugada

La madrugada de este viernes ha dejado una sorpresa meteorológica en gran parte de Cataluña. Según datos de la red de estaciones meteorológicas, se ha registrado la noche más fresca de todo el verano. La caída de las temperaturas ha sido notable y ha roto una tendencia de noches cálidas y, en muchos casos, tropicales.

En localidades como Solsona, Lérida, Mollerussa, Tremp, Gandesa o Banyoles, la bajada del termómetro ha sido tan acusada que no se veía una madrugada tan fresca desde mayo. En estas poblaciones, los registros han sorprendido a primera hora de la mañana, situándose en valores muy por debajo de los habituales. En algunos puntos, los termómetros han descendido hasta situarse entre los siete y diez grados, una cifra muy poco común.

El contraste con las temperaturas mínimas de la costa también ha sido evidente. Aunque el litoral ha mantenido valores más suaves, la sensación generalizada ha sido de alivio térmico tras un mes marcado por noches difíciles. El mapa térmico de la madrugada mostraba una clara división entre el Pirineo y Prepirineo y las comarcas del litoral y prelitoral.

Pese al fresco, el día será mayormente soleado

La situación meteorológica de este viernes se completará con un ambiente soleado durante buena parte del día. Aunque la previsión apunta a un aumento de la nubosidad a lo largo de la tarde en el noreste y en el Pirineo. Será precisamente en estas zonas donde se esperan algunos chubascos débiles o moderados.

Los meteorólogos señalan que este refrescamiento responde a la entrada de aire fresco en capas medias y a un cielo poco nuboso durante la madrugada. Lo que ha favorecido la pérdida de calor acumulado durante el día. A pesar de este descenso de temperaturas, no se espera un cambio drástico en la dinámica de los próximos días.

La tendencia es que las temperaturas se mantengan similares o incluso ligeramente más bajas. Sobre todo, en el interior y en las zonas de montaña, lo que permitirá disfrutar de un respiro térmico después de semanas de calor. Este episodio confirma la variabilidad típica del final del verano, cuando ya se empiezan a notar los primeros síntomas del cambio estacional.

La recta final del verano

Aunque septiembre suele traer todavía jornadas calurosas, la atmósfera comienza a mostrar signos de transición hacia el otoño. En resumen, la madrugada de hoy ha sido un alivio para muchos ciudadanos que han podido dormir mejor gracias a unas temperaturas inusualmente bajas. Un recordatorio de que, pese al calor persistente de las últimas semanas, el verano avanza hacia su recta final.