Empeora la previsión de tormentas en Cataluña: 21 comarcas en alerta esta misma tarde

El Meteocat ha actualizado este jueves por la mañana los avisos de situación meteorológica de peligro debido a la intensidad de la lluvia. El aviso contempla la posibilidad de precipitaciones superiores a 20 litros por metro cuadrado en tan solo 30 minutos. Sin duda, un volumen capaz de generar incidencias destacables en poco tiempo.

El nivel de riesgo alcanza un grado naranja (cuatro sobre seis), lo que obliga a extremar la precaución en buena parte del territorio catalán. Este episodio de inestabilidad meteorológica suma ya tres jornadas seguidas de tormentas en Cataluña. Si el martes y el miércoles las precipitaciones se concentraron en Ponent, este jueves el foco se traslada al nordeste, el litoral y prelitoral.

Unos acumulados que pueden ser muy abundantes

Tampoco se librarán en el Pirineo y el Prepirineo. Las previsiones apuntan a que las lluvias más importantes se registrarán entre media mañana y la tarde. Todo ello con acumulados que pueden ser muy abundantes en poco tiempo.

Estas precipitaciones podrían ir acompañadas de fenómenos severos como granizo y rachas fuertes de viento, lo que aumenta el riesgo de incidencias. Según la actualización del Meteocat y los mapas previstos, hasta 21 comarcas están bajo alerta este jueves por la tarde. Una cifra considerable que mantiene en alerta a casi toda la región.

Barcelona y su entorno metropolitano , con riesgo elevado en el Barcelonès, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental.

, con riesgo elevado en el Barcelonès, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental. Comarcas de Gerona , especialmente la Selva, el Gironès, el Baix Empordà y el Alt Empordà.

, especialmente la Selva, el Gironès, el Baix Empordà y el Alt Empordà. Pirineo y Prepirineo , con especial atención en el Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès y la Garrotxa.

, con especial atención en el Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès y la Garrotxa. También se incluyen zonas del interior como el Bages, Osona y Anoia, todas bajo riesgo de lluvias intensas y tormentas.

Por el contrario, en Lérida, Tarragona y Les Terres de l’Ebre, el tiempo será más estable, con predominio del sol, aunque con viento. El principal peligro de este episodio está en la posible crecida repentina de ríos y rieras, así como en inundaciones urbanas. La acumulación de agua en poco tiempo puede provocar complicaciones en la movilidad, tanto en carretera como en el transporte público.

La situación irá mejorando con el paso de las horas

Por ello, las autoridades recomiendan extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios en las horas de mayor intensidad de la lluvia. De cara al viernes, todavía se esperan chubascos de madrugada en la costa de Barcelona y en el sur de la Costa Brava. Por la tarde, las precipitaciones se repetirán en comarcas del norte, mientras que en el resto de Cataluña predominará el sol.

Las temperaturas serán algo más bajas por la mañana, aunque al mediodía se mantendrán en valores moderados, con máximas entre 25 y 29 grados. El fin de semana apunta a una mayor estabilidad. El sábado predominará el sol y las temperaturas subirán ligeramente.

Mientras, el domingo por la tarde podrían reaparecer algunos chubascos en el Pirineo y Prepirineo de Lérida. Con este escenario, Cataluña encara una de las jornadas más complicadas del verano en cuanto a fenómenos meteorológicos se refiere. Y es que el agosto se despide con 21 comarcas en alerta y la necesidad de extremar las precauciones.