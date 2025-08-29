No passava des del maig: els meteoròlegs alerten del que ha passat aquesta matinada
El final de l'estiu comença a notar-se a bona part de les comarques gràcies a una acusada baixada de les temperatures
La matinada d'aquest divendres ha deixat una sorpresa meteorològica a bona part de Catalunya. Segons dades de la xarxa d'estacions meteorològiques, s'ha registrat la nit més fresca de tot l'estiu. La caiguda de les temperatures ha estat notable i ha trencat una tendència de nits càlides i, en molts casos, tropicals.
A Solsona, Lleida, Mollerussa, Tremp, Gandesa o Banyoles, la baixada ha estat tan acusada que no es veia una matinada tan fresca des del maig. En aquestes poblacions, els registres han sorprès primera hora del matí, situant-se en valors molt per sota dels habituals. En alguns punts, els termòmetres han baixat fins a situar-se entre els set i deu graus, una xifra molt poc comuna.
El contrast amb les temperatures mínimes de la costa també ha estat evident. Tot i que el litoral ha mantingut valors més suaus, la sensació generalitzada ha estat d'alleujament tèrmic després d'un mes marcat per nits difícils. El mapa tèrmic de la matinada mostrava una clara divisió entre el Pirineu i Prepirineu i les comarques del litoral i prelitoral.
Tot i el fresc, el dia serà majoritàriament assolellat
La situació es completarà amb un ambient assolellat, tot i que la previsió apunta a un augment de la nuvolositat al llarg de la tarda al nord-est i al Pirineu. Serà precisament en aquestes zones on s'esperen alguns ruixats febles o moderats.
Els meteoròlegs assenyalen que aquest refrescament respon a l'entrada d'aire en capes mitjanes i a un cel poc ennuvolat, fet que ha afavorit la pèrdua de calor acumulada durant el dia. Malgrat aquest descens de temperatures, no s'espera un canvi dràstic en la dinàmica dels pròxims dies.
La tendència és que les temperatures es mantinguin similars o fins i tot més baixes, sobretot a l'interior i a les zones de muntanya. Cosa que permetrà gaudir d'un respir tèrmic després de setmanes de calor. Aquest episodi confirma la variabilitat típica del final de l'estiu, quan ja es comencen a notar els primers símptomes del canvi estacional.
La recta final de l'estiu
Tot i que el setembre sol portar encara jornades caloroses, l'atmosfera comença a mostrar signes de transició cap a la tardor. En resum, la matinada d'avui ha estat un alleujament per a molts ciutadans que han pogut dormir millor gràcies a unes temperatures inusualment baixes. Un recordatori que, tot i la calor persistent de les últimes setmanes, l'estiu avança cap a la seva recta final.
