Ni lluvias ni calor: Roberto Brasero alerta de otro fenómeno 'fuerte' en 2 regiones

La primera semana de septiembre está dejando un tiempo muy variado en España. Con contrastes que van desde los amaneceres fríos en el interior hasta las noches tropicales en el sur y el Mediterráneo. Sin embargo, el meteorólogo Roberto Brasero ha querido centrar la atención en un fenómeno que este miércoles cobrará especial relevancia en dos comunidades.

Y es que el viento soplará fuerte en Galicia y Asturias. La llegada de un frente atlántico volverá a alterar el tiempo en el noroeste peninsular. Todo ello con cielos nubosos y lluvias que, aunque serán débiles en general, podrán venir acompañadas de tormentas en las franjas litorales.

No obstante, lo más llamativo será la intensidad del viento, que soplará con fuerza en ambas regiones, complicando la situación meteorológica. En el resto de España, el ambiente se mantendrá soleado y con temperaturas en ascenso. Tras varios días de amaneceres fríos en la Meseta Norte, con mínimas que han rozado valores casi invernales, la madrugada del miércoles traerá un respiro.

Los termómetros seguirán al alza

Las capitales de Castilla y León ya no bajarán de los diez grados, después de registrar en jornadas previas apenas seis o siete. Incluso localidades como Cuéllar, con 0,7, o Palacios de la Sierra, con dos grados, podrán disfrutar de un inicio de día menos gélido.

Eso sí, en contraste con ese fresco matinal del interior, el sur, el litoral mediterráneo y Canarias vivirán otra noche tropical. Allí las mínimas no bajarán de los 20 grados, manteniendo la sensación de bochorno nocturno. Y en Barcelona, las tormentas que han sorprendido en los dos primeros amaneceres de septiembre ya no harán acto de presencia.

El protagonismo del sol será indiscutible en la mayor parte del país. La tarde del miércoles se prevé más cálida que la anterior, salvo en Canarias y en el litoral mediterráneo. Será allí donde apenas habrá cambios, y en el noroeste peninsular, donde el paso del frente hará descender ligeramente las máximas.

El tiempo de verano durará poco

El aumento de temperaturas será generalizado y notable en las zonas del interior como Madrid. El sol también apretará con ganas en Bilbao, Teruel, Valencia, Toledo, Badajoz, Zaragoza, Murcia y Sevilla. Eso sí, el tiempo de verano durará poco, ya que Roberto Brasero recuerda que el jueves volverán cambiar las tornas.

Será entonces cuando se produzca un nuevo descenso de temperaturas en el Cantábrico por la llegada de otro frente, aunque en el resto del país las máximas se mantendrán estables. De momento, este miércoles la atención está puesta en el viento que azotará con fuerza Galicia y Asturias. Sin duda, un recordatorio de que el inicio de septiembre combina el calor veraniego con los primeros coletazos del otoño.