El jueves vuelve la felicidad a Cataluña: lloverá con muchas ganas en estas comarcas

Tras varias jornadas de calor y estabilidad, Cataluña se prepara para un cambio de tiempo que llegará en la segunda mitad de esta semana. Según los modelos meteorológicos, el jueves por la tarde la cola de un frente frío de origen atlántico atravesará el noreste peninsular. Todo ello, devolviendo las lluvias a varias comarcas catalanas.

El episodio afectará especialmente al Pirineo, Prepirineo y, de manera más destacada, a las provincias de Gerona y Barcelona. La previsión apunta a que hoy el sol volverá a imponerse en la mayor parte del territorio, con un ascenso claro de las temperaturas respecto a jornadas anteriores. Este aumento térmico se consolidará mañana miércoles, cuando la sensación volverá a ser plenamente veraniega.

Las máximas podrían superar los 30 grados en numerosos puntos del interior y prelitoral. La estabilidad, sin embargo, será solo un paréntesis antes del regreso de las precipitaciones. Será a partir del jueves al mediodía cuando la situación empiece a cambiar.

Chubascos de intensidad variable

La entrada de la cola de un frente frío desde el Atlántico cruzará Cataluña dejando chubascos de intensidad variable. Según los mapas de precipitación, el episodio se concentrará principalmente en la mitad norte, con especial incidencia en el sector noreste. Las comarcas de Gerona y del norte de Barcelona serán las más beneficiadas por estas lluvias, que podrían llegar acompañadas de tormenta en algunos casos.

También se esperan acumulados relevantes en zonas de montaña, como el Pirineo y Prepirineo, donde el relieve favorecerá el desarrollo de nubes convectivas más activas. El modelo consultado indica que la mayor actividad se registrará en la tarde y primeras horas de la noche del jueves, con precipitaciones intensas. Este cambio de tiempo supondrá un alivio para los más calurosos, que sufrían un inicio de septiembre con calor veraniego.

Suben las temperaturas antes del cambio

En paralelo, este martes y miércoles Cataluña experimentará un nuevo repunte térmico. Las máximas podrán alcanzar valores típicos de pleno verano, con sensación de bochorno en áreas litorales y prelitorales. En el interior, los termómetros se situarán en torno a los 32 o 33 grados, especialmente en el interior y Lérida y Tarragona.

Esta subida de temperaturas, sin embargo, tendrá los días contados. Con la llegada del frente frío del jueves, los valores descenderán de forma notable en el noreste, ofreciendo un ambiente mucho más agradable. Aunque no se espera un episodio de lluvias generalizadas en toda Cataluña, las precipitaciones previstas para el jueves son recibidas como una noticia muy positiva.

Los chubascos refrescarán el ambiente tras varios días de calor. En resumen, la primera mitad de semana estará marcada por el sol y el calor, pero el jueves llegará el esperado cambio. El Meteocat y los modelos internacionales confirman que Gerona, Barcelona y las zonas del Pirineo volverán a recibir lluvias con muchas ganas.