Ni pluges ni calor: Roberto Brasero alerta d’un altre fenomen ‘fort’ en 2 regions
L’expert avisa de l’arribada d’un nou front que deixarà el temps força inestable en alguns punts del país
La primera setmana de setembre està deixant un temps molt variat a Espanya. Amb contrastos que van des dels matins freds a l'interior fins a les nits tropicals al sud i al Mediterrani. Tanmateix, el meteoròleg Roberto Brasero ha volgut centrar l'atenció en un fenomen que aquest dimecres prendrà especial rellevància en dues comunitats.
I és que el vent bufarà fort a Galícia i Astúries. L'arribada d'un front atlàntic tornarà a alterar el temps al nord-oest peninsular. Tot això amb cels ennuvolats i pluges que, tot i que seran febles en general, podran venir acompanyades de tempestes a les franges litorals.
No obstant això, el més cridaner serà la intensitat del vent, que bufarà amb força a ambdues regions, complicant la situació meteorològica. A la resta d'Espanya, l'ambient es mantindrà assolellat i amb temperatures en ascens. Després de dies de matins freds a la Meseta Nord, amb mínimes que han fregat valors gairebé hivernals, la matinada de dimecres portarà un respir.
Els termòmetres seguiran a l'alça
Les capitals de Castella i Lleó ja no baixaran dels deu graus, després d'haver registrat en jornades prèvies tot just sis o set. Fins i tot localitats com Cuéllar, amb 0,7, o Palacios de la Sierra, amb dos graus, podran gaudir d'un inici de dia menys gèlid.
Això sí, en contrast amb aquesta fresca matinal de l'interior, el sud, el litoral mediterrani i Canàries viuran una altra nit tropical. Allà les mínimes no baixaran dels 20 graus, mantenint la sensació de xafogor nocturna. I a Barcelona, les tempestes que han sorprès en els dos primers matins de setembre ja no faran acte de presència.
El protagonisme del sol serà indiscutible a la major part del país. La tarda de dimecres es preveu més càlida que l'anterior, excepte a Canàries i al litoral mediterrani. Serà allà on gairebé no hi haurà canvis, i al nord-oest peninsular, on el pas del front farà baixar lleugerament les màximes.
El temps d'estiu durarà poc
L'augment de temperatures serà generalitzat i notable a les zones de l'interior com Madrid. El sol també picarà amb ganes a Bilbao, Terol, València, Toledo, Badajoz, Saragossa, Múrcia i Sevilla. Això sí, el temps d'estiu durarà poc, ja que Roberto Brasero recorda que dijous es tornarà a girar la truita.
Serà aleshores quan es produirà un nou descens de temperatures al Cantàbric per l'arribada d'un altre front, tot i que a la resta del país les màximes es mantindran estables. De moment, aquest dimecres l'atenció està posada en el vent que assotarà amb força Galícia i Astúries. Sens dubte, un recordatori que l'inici de setembre combina la calor estiuenca amb les primeres embranzides de la tardor.
