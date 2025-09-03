Logo e-noticies.cat
Roberto Brasero en vestit davant d´una platja ventosa amb un gràfic d´exclamació i vent.
Roberto Brasero repassa els mapes de previsió | Camara Europa Press, Atresmedia, e-Notícies
EL TEMPS

Ni pluges ni calor: Roberto Brasero alerta d’un altre fenomen ‘fort’ en 2 regions

L’expert avisa de l’arribada d’un nou front que deixarà el temps força inestable en alguns punts del país

per

Marta Romera

La primera setmana de setembre està deixant un temps molt variat a Espanya. Amb contrastos que van des dels matins freds a l'interior fins a les nits tropicals al sud i al Mediterrani. Tanmateix, el meteoròleg Roberto Brasero ha volgut centrar l'atenció en un fenomen que aquest dimecres prendrà especial rellevància en dues comunitats.

I és que el vent bufarà fort a Galícia i Astúries. L'arribada d'un front atlàntic tornarà a alterar el temps al nord-oest peninsular. Tot això amb cels ennuvolats i pluges que, tot i que seran febles en general, podran venir acompanyades de tempestes a les franges litorals.

Pla mitjà de Roberto Brasero vestit amb un vestit blau i una camisa clara gesticulant davant d’un fons groc amb línies corbes.

Roberto Brasero analitza el temps de la setmana | Camara Atresmedia

No obstant això, el més cridaner serà la intensitat del vent, que bufarà amb força a ambdues regions, complicant la situació meteorològica. A la resta d'Espanya, l'ambient es mantindrà assolellat i amb temperatures en ascens. Després de dies de matins freds a la Meseta Nord, amb mínimes que han fregat valors gairebé hivernals, la matinada de dimecres portarà un respir.

Els termòmetres seguiran a l'alça

Les capitals de Castella i Lleó ja no baixaran dels deu graus, després d'haver registrat en jornades prèvies tot just sis o set. Fins i tot localitats com Cuéllar, amb 0,7, o Palacios de la Sierra, amb dos graus, podran gaudir d'un inici de dia menys gèlid.

Això sí, en contrast amb aquesta fresca matinal de l'interior, el sud, el litoral mediterrani i Canàries viuran una altra nit tropical. Allà les mínimes no baixaran dels 20 graus, mantenint la sensació de xafogor nocturna. I a Barcelona, les tempestes que han sorprès en els dos primers matins de setembre ja no faran acte de presència.

El protagonisme del sol serà indiscutible a la major part del país. La tarda de dimecres es preveu més càlida que l'anterior, excepte a Canàries i al litoral mediterrani. Serà allà on gairebé no hi haurà canvis, i al nord-oest peninsular, on el pas del front farà baixar lleugerament les màximes.

Primer pla de Roberto Brasero somrient amb fons de cel blau, un sol, un termòmetre i un floc de neu.

Roberto Brasero explica com serà el temps a Espanya | Camara Atresmedia, e-noticies.cat, Getty Images Signature de middelveld

El temps d'estiu durarà poc

L'augment de temperatures serà generalitzat i notable a les zones de l'interior com Madrid. El sol també picarà amb ganes a Bilbao, Terol, València, Toledo, Badajoz, Saragossa, Múrcia i Sevilla. Això sí, el temps d'estiu durarà poc, ja que Roberto Brasero recorda que dijous es tornarà a girar la truita.

Serà aleshores quan es produirà un nou descens de temperatures al Cantàbric per l'arribada d'un altre front, tot i que a la resta del país les màximes es mantindran estables. De moment, aquest dimecres l'atenció està posada en el vent que assotarà amb força Galícia i Astúries. Sens dubte, un recordatori que l'inici de setembre combina la calor estiuenca amb les primeres embranzides de la tardor.

