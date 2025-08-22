Llega la felicidad a España: lo acaba de confirmar la AEMET, será este fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado un giro significativo con el tiempo durante el fin de semana en España. Una noticia que muchos esperaban tras las intensas lluvias y la inestabilidad vivida estos días. Según el último pronóstico meteorológico, se avecinan jornadas marcadas por contrastes.

Desde chubascos tormentosos en algunas regiones hasta cielos despejados en gran parte del país. El viernes estará protagonizado por chubascos acompañados de tormenta en el extremo este peninsular y las Islas Baleares. Estas precipitaciones podrán ser localmente intensas, especialmente en zonas costeras del Mediterráneo.

Será allí donde no se descartan acumulados importantes en cortos periodos de tiempo. La AEMET recomienda precaución a los conductores y población en general. Y es que los aguaceros podrían ir acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento moderadas.

Un fin de semana con un poco de todo

La jornada del sábado será la más tranquila y esperanzadora del fin de semana. El sol predominará en casi todo el territorio nacional, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre tras varios días de cielos encapotados. Este respiro atmosférico no solo traerá cielos despejados, sino también un ambiente más estable y agradable.

Todo ello con temperaturas en ascenso que harán recordar el final del verano. El domingo volverá cierta inestabilidad, principalmente en la mitad norte peninsular. Chubascos de carácter débil o moderado irán barriendo la franja norte de oeste a este.

En esta ocasión, la afectación se centrará Galicia y Asturias y posteriormente en el País Vasco, Navarra y la zona pirenaica. Estas precipitaciones no se esperan intensas, pero sí persistentes en algunos tramos de la jornada. El resto del país seguirá disfrutando de cielos mayoritariamente despejados o con algunas nubes altas.

La atención de los meteorólogos se centra en la evolución atmosférica prevista para finales de la próxima semana. Según los modelos de predicción, no se descarta la llegada de una DANA, también conocida como gota fría. Este fenómeno podría desencadenar tormentas muy intensas en varias comunidades, con riesgo de fenómenos adversos.

No obstante, los expertos insisten en aclarar que una DANA no implica necesariamente lluvias torrenciales catastróficas. En muchos casos, se traduce en episodios de tormentas localizadas y aguaceros que pueden causar incidencias puntuales, pero no siempre resultan devastadores. Conviene además distinguirla de la ciclogénesis explosiva, un proceso atmosférico muy diferente que suele estar vinculado a borrascas profundas.

Un poco de calma antes de la DANA

Con todo, el fin de semana será una oportunidad de respiro meteorológico para gran parte de la península. El predominio del sol el sábado y la moderación de las lluvias el domingo marcan un paréntesis agradable. Eso sí, antes de la posible llegada de la DANA.

La AEMET recomienda seguir atentos a los próximos avisos oficiales y disfrutar de este intervalo de estabilidad. En definitiva, tras días de incertidumbre, la felicidad meteorológica llega a España. El sol volverá a brillar y, aunque no faltarán las lluvias, el país podrá disfrutar de un fin de semana más amable.