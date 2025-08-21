Confirmado: Este es el otro fenómeno que arreciará con fuerza hoy en Cataluña

Cataluña ha amanecido este jueves con un escenario meteorológico marcado por contrastes. A primeras horas del día, las temperaturas se han mantenido en valores agradables. Mientras que algunos chubascos costeros se han dejado sentir cerca del mar y en puntos del noreste.

Sin embargo, la atención de la jornada no está puesta solo en la lluvia: el verdadero protagonista será el viento. La tramontana y, sobre todo, el mistral se perfilan como los fenómenos más destacados del día. Este último cobrará fuerza a partir de la tarde, con rachas que podrán ser intensas en diversos puntos del territorio.

Especialmente en las comarcas del sur y en áreas expuestas del interior. El mistral, caracterizado por su intensidad y persistencia, condicionará la sensación térmica y la evolución del tiempo en varias zonas.

La sensación térmica descenderá por el viento

Pese a la presencia de estos vientos fuertes, el sol tenderá a ganar terreno con el paso de las horas. La previsión apunta a un cielo variable, con intervalos nubosos durante buena parte de la mañana y primeras horas de la tarde. Pero con tendencia a más claros hacia el final del día.

Aun así, no se descartan nuevos chubascos en el noreste, sobre todo en áreas del Pirineo oriental y en puntos de Gerona, donde la atmósfera mantendrá cierto grado de inestabilidad. El análisis meteorológico revela que en niveles medios de la atmósfera persistirán temperaturas de hasta –14 grados. Lo que unido a las convergencias de viento favorecerá la ascensión de aire cálido y húmedo procedente del Mediterráneo.

Esa combinación es propicia para generar tormentas localmente fuertes. La energía disponible se concentrará en el noreste del país, donde podrían desarrollarse chubascos más intensos con aparato eléctrico. Las temperaturas, por su parte, se mantendrán en valores similares a jornadas anteriores.

No se esperan grandes cambios térmicos, aunque la sensación térmica sí podría verse alterada por el viento. De esta forma, la sensación de frescor será mayor en áreas expuestas al mistral y la tramontana. De cara al viernes, la previsión mantiene un escenario similar.

Las tormentas se unirán a la fiesta

Todo ello con inestabilidad concentrada en el noreste y la persistencia tanto de la tramontana como del mistral. Ambos vientos seguirán soplando con intensidad y podrían prolongar la sensación de tiempo revuelto. Así pues, la jornada de hoy en Cataluña vendrá marcada por un cóctel en el que se combinan nubes, chubascos y tormentas.

Todo ello junto a un viento que soplará con fuerza y que se erige en protagonista. La tramontana y, en especial, el mistral, serán los fenómenos que más condicionen el tiempo, mientras el sol gana terreno en otras zonas. Los expertos aconsejan extremar precauciones ante las rachas de viento y la posibilidad de tormentas fuertes en el noreste.