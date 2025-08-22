Arriba la felicitat a Espanya: l'acaba de confirmar l'AEMET, serà aquest cap de setmana
L'organisme repassa el temps que es preveu per als darrers dies d'una setmana que ha estat molt variable
L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha confirmat un gir significatiu en el temps durant el cap de setmana a Espanya. Una notícia que molts esperaven després de les intenses pluges i la inestabilitat viscuda aquests dies. Segons l'últim pronòstic meteorològic, s'acosten jornades marcades per contrastos.
Des de ruixats tempestuosos en algunes regions fins a cels serens a gran part del país. El divendres estarà protagonitzat per ruixats acompanyats de tempesta a l'extrem est peninsular i les Illes Balears. Aquestes precipitacions podran ser localment intenses, especialment a zones costaneres del Mediterrani.
Serà allà on no es descarten acumulacions importants en curts períodes de temps. L'AEMET recomana precaució als conductors i a la població en general. I és que els xàfecs podrien anar acompanyats de descàrregues elèctriques i ratxes de vent moderades.
Un cap de setmana amb una mica de tot
La jornada de dissabte serà la més tranquil·la i esperançadora del cap de setmana. El sol predominarà a gairebé tot el territori nacional, cosa que permetrà gaudir d'activitats a l'aire lliure després de diversos dies de cels ennuvolats. Aquest respir atmosfèric no només portarà cels serens, sinó també un ambient més estable i agradable.
Tot plegat amb temperatures en ascens que faran recordar el final de l'estiu. Diumenge tornarà una certa inestabilitat, principalment a la meitat nord peninsular. Ruixats de caràcter feble o moderat aniran escombrant la franja nord d'oest a est.
En aquesta ocasió, l'afectació se centrarà a Galícia i Astúries i posteriorment al País Basc, Navarra i la zona pirinenca. Aquestes precipitacions no s'esperen intenses, però sí persistents en alguns trams de la jornada. La resta del país continuarà gaudint de cels majoritàriament serens o amb alguns núvols alts.
L'atenció dels meteoròlegs se centra en l'evolució atmosfèrica prevista per a finals de la pròxima setmana. Segons els models de predicció, no es descarta l'arribada d'una DANA, també coneguda com a gota freda. Aquest fenomen podria desencadenar tempestes molt intenses en diverses comunitats, amb risc de fenòmens adversos.
Tanmateix, els experts insisteixen a aclarir que una DANA no implica necessàriament pluges torrencials catastròfiques. En molts casos, es tradueix en episodis de tempestes localitzades i xàfecs que poden causar incidències puntuals, però no sempre resulten devastadors. Convé a més distingir-la de la ciclogènesi explosiva, un procés atmosfèric molt diferent que sol estar vinculat a borrasques profundes.
Una mica de calma abans de la DANA
Amb tot, el cap de setmana serà una oportunitat de respir meteorològic per a gran part de la península. El predomini del sol dissabte i la moderació de les pluges diumenge marquen un parèntesi agradable. Això sí, abans de la possible arribada de la DANA.
L'AEMET recomana seguir atents als propers avisos oficials i gaudir d'aquest interval d'estabilitat. En definitiva, després de dies d'incertesa, la felicitat meteorològica arriba a Espanya. El sol tornarà a brillar i, encara que no faltaran les pluges, el país podrà gaudir d'un cap de setmana més amable.
Més notícies: