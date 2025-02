Gerro d'aigua freda per a Catalunya: el canvi dràstic que podria sorprendre tothom

El temps està sent bastant inestable aquest mes de febrer. Ha plogut, ha nevat, ha fet vent i molt fred; però també hem tingut dies suaus i assolellats. Malgrat tot, els amants de l'hivern el que més desitgen és que faci fred, i això podria complir-se en els pròxims dies.

Almenys així es desprèn d'algunes previsions, que indiquen la possible irrupció d'aire polar a Europa. Ara mateix, les temperatures més baixes es concentren, com és normal, als països nòrdics. Però un moviment inusual de les masses d'aire podria provocar una caiguda en picat dels termòmetres més al sud.

De moment, i una vegada més, l'únic cert és la incertesa. Sí que sembla que gran part d'Europa podria veure's immersa en una onada de fred, però no es pot saber l'abast a Catalunya. De totes maneres, els experts ja prevenen i anuncien que podríem tenir sorpreses.

Un canvi de temps radical en ple mes de febrer

Aquesta setmana no està sent del tot freda, ja que les temperatures s'han mantingut en valors relativament suaus. No obstant això, en les pròximes hores les coses canviaran, amb una baixada de termòmetres. De totes maneres, el canvi més dràstic no s'espera per al dijous, sinó per a molt més endavant.

Els meteoròlegs expliquen que, de cara al cap de setmana, la baixada de les temperatures ja podria ser bastant més acusada. Aquesta situació es notarà, en principi, en gran part d'Europa. La península podria quedar una mica al marge, però caldrà veure si Catalunya també acabarà rebent aquest aire fred.

Alguns experts, de fet, ho veuen possible, i demanen estar preparats. Per contra, altres models indiquen que el territori català es quedaria fora d'aquest episodi, que sí que assotarà el Vell Continent. Així doncs, caldrà seguir l'evolució dels mapes que, a poc a poc, s'aniran acostant a la veracitat de possibles canvis.

Un hivern en què no ha nevat tot el que hauria

A mesura que avancin els dies podria saber-se amb més exactitud quines temperatures tindrem a Catalunya. El que està clar és que el cap de setmana podria donar alguna sorpresa als amants del temps hivernal. Si finalment ocorre, on més contents estaran serà a les zones de muntanya, ja que servirà per conservar la neu caiguda en les últimes setmanes.

Una neu que continua sent insuficient per pal·liar els efectes de la sequera. Si acabem acomiadant l'hivern sense un bon temporal de pluja i neu, és molt probable que a l'estiu ho passem malament. Molts experts ja alerten sobre la falta de neu al Pirineu perquè, recordem, aquest mantell blanc significa aigua la resta de l'any.