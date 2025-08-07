'Se va confirmando': El Meteocat enciende las alertas en Cataluña, no nos escapamos

Esta semana hemos tenido temperaturas mucho más altas que las de la última mitad del mes de julio. Pero no hemos hablado, ni mucho menos, de valores extremos, aunque sí que se han situado por encima de la media climática. Ahora, sin embargo, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) acaba de actualizar su previsión y no pinta nada bien.

En media España ya están sufriendo las altas temperaturas desde el pasado domingo, cuando los valores se dispararon. Sin embargo, en la mayor parte de Cataluña la subida ha sido moderada, por lo que no hemos hablado de ola de calor. Ahora bien a partir de hoy, los termómetros volverán a subir con fuerza, dejándonos temperaturas muy altas durante muchos días.

El Meteocat ya alerta de la llegada de la "segunda ola de calor"

Esta nueva subida de las temperaturas sí que parece que será lo suficientemente destacable para hablar de ola de calor. Así lo ha confirmado el Meteocat: "Se va confirmando la llegada de la segunda ola de calor del verano". Entre este jueves y el domingo "los termómetros irán escalando", sumando cada vez más grados.

El pronóstico actual indica que la temperatura más alta la alcanzaremos el próximo domingo, 10 de agosto. Mientras que en el interior de Cataluña tendremos máximas de 40 grados e incluso más altas, en el litoral la situación será diferente. Por allí no se superarán con tanta facilidad los 35 grados, por efecto del mar, pero la tónica general serán las "noches tropicales".

La dorsal se irá instalando en Cataluña

Según ha indicado el Meteocat, a partir del domingo "se instalará una dorsal que provocará la entrada de una masa de aire cálido". "En algunos sectores de Cataluña viviremos una ola de calor", tal y como indican los modelos de referencia. En este sentido, las comarcas que más lo van a notar serán, como es habitual, las del interior y de Lérida.

En cuanto a las temperaturas, los valores se moverá alrededor de los 40 grados en puntos del interior. En el litoral de Cataluña las máximas oscilarán entre los 33 y los 35 grados. Claro está que, con la humedad, el bochorno está asegurado, por lo que el ventilador o el aire acondicionado se volverán muy útiles.

La AEMET empeora su pronóstico para estos días

Por su parte la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado su pronóstico para estos días. "Los pronósticos apuntan a un episodio largo: se prolongará, al menos, hasta el martes, 12 de agosto", ha dicho la AEMET. Además, la previsión es que también se extienda al archipiélago canario, donde las temperaturas superarán la media climática.

Durante el fin de semana las máximas oscilarán entre los 40 y los 42 grados "en amplias zonas", aseguran los expertos. En el caso de las islas Canarias la situación no mejorará demasiado ni siquiera por la noche. Y es que las mínimas no bajarán de los 28 o 26 grados durante las horas nocturnas, dificultando el sueño.