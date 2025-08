Es oficial: el molesto fenómeno que también llega junto al tórrido calor en Cataluña

Cataluña, al igual que el resto de la península, se verá afectada por un largo episodio de altas temperaturas estos días. Los termómetros alcanzarán valores muy por encima de la media climática, aunque no podemos hablar aún de récords. Eso sí, junto al intenso calor, también llega un fenómeno que no suele gustar demasiado, y que también se dejará sentir.

Las altas temperaturas que vamos a sufrir a partir de este martes no serán cosa de dos días. Los expertos avisan de que se alargarán durante varias jornadas seguidas, empeorando a medida que avanza el mes. "Este martes aún estaremos 'frescos'", asegura @MeteoElpito en X, confirmando que se podrán alcanzar los 39 grados en el interior.

Tendremos calor durante muchos días y llega acompañado

Si nos fijamos en los mapas a largo plazo, vemos que las altas temperaturas no tienen prisa por marcharse de Cataluña. En la ciudad de Barcelona se espera que los termómetros marquen valores de entre 6 y 8 grados por encima de la media. Es decir, Tan solo a mediados de mes podríamos romper esta tendencia, aunque faltan muchos días.

Lo que también vamos a tener es otro fenómeno, que nos suele visitar bastante en verano: la calima. Se trata de polvo en suspensión que llega directamente desde el norte de África, y que cubrirá toda la península en los próximos días. "Tendremos varias entradas de polvo africano", avisan los meteorólogos.

La buena noticia es que, más allá de cubrir los cielos, esta situación no resultará tan molesta como en otras ocasiones. Y es que, cuando llueve, este polvo africano se suele convertir en barro, cubriendo coches y ropa tendida. Pero como las precipitaciones casi que no caerán en las próximas jornadas, salvo zonas muy localizadas, no habrá que preocuparse.

El aviso de los meteorólogos sobre la ola de calor

Lo cierto es que esta nueva ola de calor no destacará tanto por las máximas que se prevén, sino por su duración. El meteorólogo Álvaro Oliver explica que "no se aprecia un final claro en la masa de aire cálido que la sustenta". "Es decir, se intuyen temperaturas muy elevadas de manera relativamente indefinida en el tiempo", asegura.

Y aunque no se espera que las temperaturas sean de récord, la persistencia de la ola de calor "será extraordinaria". De hecho, con el paso de los días el calor se irá extendiendo a buena parte del continente europeo, de sur a norte. "La masa de aire subtropical se hace fuerte en buena parte de Europa", advierte.

Por tanto, de momento lo que no toca aguantar son altas temperaturas durante varios días seguidos. Si la segunda parte del mes de julio ha sido bastante benévola, esta otra mitad de la canícula no lo será. Por este motivo, se hace más necesario que nunca seguir los consejos de los expertos, hidratándonos bien y evitando la exposición solar prolongada.