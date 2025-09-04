Eufòria per a Eloi Cordomí: en aquestes comarques clarament necessitaran el paraigua
El temps a Catalunya està a punt de fer un gir en les pròximes hores a moltes regions, amb un ambient de tardor
L'ambient estiuenc que encara domina a Catalunya viu un punt d'inflexió, segons Eloi Cordomí. Tot i que les primeres hores del dia han començat amb calor i cels tranquils, la situació canviarà de manera significativa durant la tarda. L'arribada de la cua d'un front fred atlàntic portarà tempestes i una davallada de les temperatures.
Dijous ha començat amb estabilitat atmosfèrica. Fins al migdia s'han mantingut les temperatures altes pròpies de principis de setembre, amb valors que en moltes localitats han rondat els 30. El sol i alguns núvols alts han predominat a la major part del territori, fet que ha afavorit la sensació de bonança.
La tarda porta el canvi de temps
Tanmateix, a partir del migdia el temps farà un gir clar. La irrupció d'un front fred procedent de l'Atlàntic provocarà un augment de la nuvolositat i l'inici de precipitacions. Les primeres gotes cauran al Pirineu i al Prepirineu, on els ruixats podran ser localment forts i acompanyats de tempesta.
Amb l'avanç de la tarda, les pluges s'estendran cap a la Catalunya central. Ja al vespre i primeres hores de la nit, arribaran al litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona i Girona. Això vol dir que àrees de Barcelona hauran de tenir el paraigua a mà durant la jornada.
Els meteoròlegs destaquen que alguns d'aquests ruixats podran anar acompanyats d'aparell elèctric i ratxes de vent. Amb tot, les temperatures màximes no experimentaran grans canvis durant el dia d'avui, mantenint-se en registres similars als d'ahir. Serà a partir de divendres quan es notarà de manera més evident un ambient una mica més fresc.
Especialment a l'interior i a les àrees de muntanya, on la davallada tèrmica deixarà valors més propis d'un inici de setembre. Les previsions apunten que les precipitacions es concentraran al Pirineu, Prepirineu, Catalunya central, litoral i prelitoral de Barcelona, així com a Girona.
Calor i pluja en un dijous de transició
A totes aquestes àrees, la probabilitat de tempesta és elevada durant la tarda i la nit de dijous. Aquest episodi marca l'inici d'un patró meteorològic més propi de setembre, amb alternança de calor, davallades tèrmiques i pluges que poden ser intenses.
Un alleujament per al camp i per a la situació de sequera després de l'estiu que arrossega Catalunya. Per tant, aquest dijous és el dia clau: diverses comarques catalanes necessitaran el paraigua i el cel recordarà que l'estiu s'acaba. Un oasi per als més calorosos i per als qui esperen amb ganes la fi d'una de les estacions més intenses.
