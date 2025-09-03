En estas comarcas catalanas el viento soplará hoy con rachas muy fuertes: 60 km/h

Cataluña vivirá este miércoles una jornada marcada por la presencia del sol, aunque con matices locales que conviene tener en cuenta. La situación meteorológica estará condicionada por la entrada de vientos del sur. Estos, además de transportar humedad en superficie, incrementarán la sensación de bochorno en numerosas comarcas.

Uno de los protagonistas del día será el garbino, viento característico de componente suroeste que soplará con fuerza en la Costa Brava. Según las previsiones, las rachas podrían superar puntualmente los 60 km/h, sobre todo en sectores del Alt Empordà. Pero también con incidencia en zonas cercanas como el Baix Empordà, la Selva, el Maresme y en áreas del interior de Gerona.

El panorama general será de estabilidad y sol

La AEMET y los servicios meteorológicos locales recomiendan extremar la precaución en estas comarcas. Especialmente en actividades náuticas y en desplazamientos por carretera, ya que las rachas fuertes pueden afectar a la navegación y dificultar la circulación. Por lo demás, el panorama general será de estabilidad y sol, con cielos despejados en gran parte de Cataluña.

Aun así, en el litoral no se descarta la formación de nubes, entre Barcelona y Tarragona, fruto de la humedad aportada por los vientos marítimos. Estos intervalos nubosos, sin embargo, no deberían ir acompañados de precipitaciones, y se espera que sean pasajeros. En cuanto a las temperaturas, la jornada será más cálida que la anterior.

Se prevén máximas que oscilarán entre los 28 y los 32 grados, con registros algo más elevados de manera puntual en comarcas del interior y también en la propia Costa Brava. El aumento térmico se notará sobre todo al mediodía, coincidiendo con las horas de mayor insolación. Este escenario meteorológico responde a la configuración de una masa de aire cálido impulsada por los vientos del sur.

El ambiente bochornoso seguirá

El resultado es una jornada de calor húmedo, con sensación térmica más alta que la temperatura real, especialmente en el prelitoral y litoral central. En conclusión, se espera un día mayoritariamente soleado en toda Cataluña, con temperaturas en ascenso y ambiente bochornoso. Eso sí, con un factor de riesgo añadido en la Costa Brava y comarcas del nordeste, donde el garbino soplará con fuerza.

Toda esta combinación es típica de finales de verano. El tiempo sigue siendo caluroso, pero empieza a mostrar signos de cambio, en especial, a primera y última hora del día. De hecho, para los expertos ya ha empezado el otoño meteorológico, por lo que la transición de estación está en marcha.