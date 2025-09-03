Logo e-noticies.cat
Logo e-noticies.cat
ES
Logo whatsapp
Una gran onada trencant a la costa amb un cartell d'advertiment superposat.
El vent bufarà amb força a la Costa Brava | Camara Europa Press, Getty Images
EL TEMPS

En aquestes comarques catalanes el vent bufarà avui amb ratxes molt fortes: 60 km/h

El temps d'estiu continuarà sent el protagonista, encara que comencen a notar-se alguns canvis en diverses comarques

per

Marta Romera

Catalunya viurà aquest dimecres una jornada marcada per la presència del sol, tot i que amb matisos locals que convé tenir en compte. La situació meteorològica estarà condicionada per l'entrada de vents del sud. Aquests, a més de transportar humitat en superfície, incrementaran la sensació de xafogor en nombroses comarques.

Un dels protagonistes del dia serà el garbí, vent característic de component sud-oest que bufarà amb força a la Costa Brava. Segons les previsions, les ratxes podrien superar puntualment els 60 km/h, sobretot en sectors de l'Alt Empordà. Però també amb incidència en zones properes com el Baix Empordà, la Selva, el Maresme i en àrees de l'interior de Girona.

Dues persones caminant per una platja ventosa amb palmeres inclinades i un gràfic superposat d´una bandera amb un rellotge i un signe d´advertiment.

Dijous tornarà a canviar la tendència del temps a Catalunya | Camara Europa Press, e-noticies.cat

El panorama general serà d'estabilitat i sol

L'AEMET i els serveis meteorològics locals recomanen extremar la precaució en aquestes comarques. Especialment en activitats nàutiques i en desplaçaments per carretera, ja que les ratxes fortes poden afectar la navegació i dificultar la circulació. Per la resta, el panorama general serà d'estabilitat i sol, amb cels serens a gran part de Catalunya.

Amb tot, al litoral no es descarta la formació de núvols, entre Barcelona i Tarragona, fruit de la humitat aportada pels vents marítims. Aquests intervals nuvolosos, però, no haurien d'anar acompanyats de precipitacions, i s'espera que siguin passatgers. Pel que fa a les temperatures, la jornada serà més càlida que l'anterior.

S'esperen màximes que oscil·laran entre els 28 i els 32 graus, amb registres una mica més elevats de manera puntual en comarques de l'interior i també a la mateixa Costa Brava. L'augment tèrmic es notarà sobretot al migdia, coincidint amb les hores de més insolació. Aquest escenari meteorològic respon a la configuració d'una massa d'aire càlid impulsada pels vents del sud.

Una persona sosté un paraigua al revés sota la pluja intensa amb emojis de preocupació i un senyal d'advertiment superposats.

El vent provocarà un canvi de temps a Catalunya | Camara Europa Press, e-noticies.cat

L'ambient xafogós seguirà

El resultat és una jornada de calor humida, amb sensació tèrmica més alta que la temperatura real, especialment al prelitoral i litoral central. En conclusió, s'espera un dia majoritàriament assolellat a tot Catalunya, amb temperatures en ascens i ambient xafogós. Això sí, amb un factor de risc afegit a la Costa Brava i comarques del nord-est, on el garbí bufarà amb força.

Tota aquesta combinació és típica de finals d'estiu. El temps continua sent calorós, però comença a mostrar signes de canvi, en especial, a primera i última hora del dia. De fet, per als experts ja ha començat la tardor meteorològica, per la qual cosa la transició d'estació està en marxa.

➡️ Previsió Catalunya ➡️ El Temps

Més notícies: