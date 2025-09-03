En aquestes comarques catalanes el vent bufarà avui amb ratxes molt fortes: 60 km/h
El temps d'estiu continuarà sent el protagonista, encara que comencen a notar-se alguns canvis en diverses comarques
Catalunya viurà aquest dimecres una jornada marcada per la presència del sol, tot i que amb matisos locals que convé tenir en compte. La situació meteorològica estarà condicionada per l'entrada de vents del sud. Aquests, a més de transportar humitat en superfície, incrementaran la sensació de xafogor en nombroses comarques.
Un dels protagonistes del dia serà el garbí, vent característic de component sud-oest que bufarà amb força a la Costa Brava. Segons les previsions, les ratxes podrien superar puntualment els 60 km/h, sobretot en sectors de l'Alt Empordà. Però també amb incidència en zones properes com el Baix Empordà, la Selva, el Maresme i en àrees de l'interior de Girona.
El panorama general serà d'estabilitat i sol
L'AEMET i els serveis meteorològics locals recomanen extremar la precaució en aquestes comarques. Especialment en activitats nàutiques i en desplaçaments per carretera, ja que les ratxes fortes poden afectar la navegació i dificultar la circulació. Per la resta, el panorama general serà d'estabilitat i sol, amb cels serens a gran part de Catalunya.
Amb tot, al litoral no es descarta la formació de núvols, entre Barcelona i Tarragona, fruit de la humitat aportada pels vents marítims. Aquests intervals nuvolosos, però, no haurien d'anar acompanyats de precipitacions, i s'espera que siguin passatgers. Pel que fa a les temperatures, la jornada serà més càlida que l'anterior.
S'esperen màximes que oscil·laran entre els 28 i els 32 graus, amb registres una mica més elevats de manera puntual en comarques de l'interior i també a la mateixa Costa Brava. L'augment tèrmic es notarà sobretot al migdia, coincidint amb les hores de més insolació. Aquest escenari meteorològic respon a la configuració d'una massa d'aire càlid impulsada pels vents del sud.
L'ambient xafogós seguirà
El resultat és una jornada de calor humida, amb sensació tèrmica més alta que la temperatura real, especialment al prelitoral i litoral central. En conclusió, s'espera un dia majoritàriament assolellat a tot Catalunya, amb temperatures en ascens i ambient xafogós. Això sí, amb un factor de risc afegit a la Costa Brava i comarques del nord-est, on el garbí bufarà amb força.
Tota aquesta combinació és típica de finals d'estiu. El temps continua sent calorós, però comença a mostrar signes de canvi, en especial, a primera i última hora del dia. De fet, per als experts ja ha començat la tardor meteorològica, per la qual cosa la transició d'estació està en marxa.
