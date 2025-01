'Entre el domingo y el martes...': Jorge Rey lanza un aviso que enciende las alertas

Poco a poco dejamos atrás una semana plenamente invernal y con alguna que otra sorpresa. Sobre todo en el Mediterráneo, donde las lluvias han vuelto de la mano de una pequeña DANA. Mientras este embolsamiento de aire frío se va alejando, Jorge Rey ha alertado de lo que se viene justo después.

"Entre el domingo 19 y el martes 21 tendremos que estar pendientes del movimiento de aire frío y los frentes de lluvias", ha alertado Rey. El burgalés ha explicado que llegará una borrasca atlántica a partir del lunes, afectando especialmente a Andalucía.

Por allí podría dejar acumulaciones de agua muy significativas. En concreto, Jorge Rey cree que en algunas áreas del suroeste podrían acumular hasta 200 litros por metro cuadrado. En definitiva, el tiempo revuelto tendrá continuidad en los próximos días, de la mano de nuevos frentes.

Jorge Rey alerta de la posible bajada de la cota de nieve

El joven experto de las cabañuelas, Jorge Rey, ha alertado de que la presencia de más aire frío podría darnos alguna sorpresa. En concreto, podría ayudar a que la nieve haga acto de presencia en zonas del interior peninsular. "Algunos modelos apuntan a la posibilidad de bajada de cotas de nieve", ha insistido.

En concreto, las nevadas podrían sorprender a los que vivan en ciudades como Ávila, Burgos o León. No hablamos de localidades que no estén acostumbradas a la nieve, pero no se puede negar que el tiempo últimamente ha sido muy seco. Es por eso que habrá que seguir con mucho detenimiento la evolución de los pronósticos meteorológicos.

Las lluvias, grandes protagonistas en los próximos días

En cuanto a la mencionada borrasca, la previsión de Jorge Rey indica que llegará por el Atlántico. Traerá consigo un frente de lluvias intensas y tormentas que se extenderán por el sur peninsular. Los modelos meteorológicos analizados por Jorge Rey sugieren que los mayores acumulados de lluvia se darán en puntos concretos de Andalucía.

Además, este sistema generará un cambio en las temperaturas. Los vientos del sur asociados a la borrasca impulsarán una subida térmica. El ambiente se volverá más cálido y húmedo por allí, porque la borrasca viene cargada de aire tropical marítimo.

De todas formas, las precipitaciones no se centrarán tan solo en Andalucía. La borrasca atlántica actuará como un sistema frontal, recorriendo muchas comunidades. Dejará lluvias continuadas y acumulaciones destacables durante varios días.