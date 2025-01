'Entre diumenge i dimarts...': Jorge Rey llança un avís que encén les alertes

A poc a poc deixem enrere una setmana plenament hivernal i amb alguna sorpresa. Sobretot al Mediterrani, on les pluges han tornat de la mà d'una petita DANA. Mentre aquest embossament d'aire fred s'allunya, Jorge Rey ha alertat del que ve just després.

"Entre diumenge 19 i dimarts 21 haurem d'estar pendents del moviment d'aire fred i els fronts de pluges", ha alertat Rey. El burgalès ha explicat que arribarà una borrasca atlàntica a partir de dilluns, afectant especialment Andalusia.

Per allí podria deixar acumulacions d'aigua molt significatives. En concret, Jorge Rey creu que en algunes àrees del sud-oest podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat. En definitiva, el temps revoltat tindrà continuïtat en els pròxims dies, de la mà de nous fronts.

Jorge Rey alerta de la possible baixada de la cota de neu

El jove expert de les cabanyoles, Jorge Rey, ha alertat que la presència de més aire fred podria donar-nos alguna sorpresa. En concret, podria ajudar que la neu faci acte de presència en zones de l'interior peninsular. "Alguns models apunten a la possibilitat de baixada de cotes de neu", ha insistit.

🔴TORMENTAS 200L SEGÚN MODELOS; POSIBILIDAD DE NEVADAS; LLUVIAS INMINENTES MEDITERRÁNEO ⛈️⛈️⛈️

En concret, les nevades podrien sorprendre els que visquin en ciutats com Àvila, Burgos o Lleó. No parlem de localitats que no estiguin acostumades a la neu, però no es pot negar que el temps últimament ha estat molt sec. És per això que caldrà seguir amb molt deteniment l'evolució dels pronòstics meteorològics.

Les pluges, grans protagonistes en els pròxims dies

Quant a la mencionada borrasca, la previsió de Jorge Rey indica que arribarà per l'Atlàntic. Portarà amb si un front de pluges intenses i tempestes que s'estendran pel sud peninsular. Els models meteorològics analitzats per Jorge Rey suggereixen que els majors acumulats de pluja es donaran en punts concrets d'Andalusia.

A més, aquest sistema generarà un canvi en les temperatures. Els vents del sud associats a la borrasca impulsaran una pujada tèrmica. L'ambient es tornarà més càlid i humit per allí, perquè la borrasca ve carregada d'aire tropical marítim.

De totes maneres, les precipitacions no se centraran tan sols a Andalusia. La borrasca atlàntica actuarà com un sistema frontal, recorrent moltes comunitats. Deixarà pluges continuades i acumulacions destacables durant diversos dies.