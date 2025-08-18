Confirmado: giro de 180 grados con el tiempo en media Cataluña esta misma tarde

El tiempo en Cataluña dará este lunes un vuelco en cuestión de horas. Lo que comienza como una mañana tranquila, con sol, calor y ambiente de verano, derivará a partir del mediodía, en una tarde muy movida. Así lo confirman los últimos mapas de previsión meteorológica, los cuales se presentan como un respiro.

Y es que las previsiones apuntan a la llegada de tormentas que podrán ser localmente intensas y acompañadas de fenómenos severos. Durante la mañana, el cielo se presenta en general poco nuboso, con la presencia de nubes altas y medias que dejarán pasar el sol. El ambiente será caluroso y húmedo, típico de mediados de agosto, aunque con una tendencia clara a la inestabilidad.

Un cambio de tendencia a partir del mediodía

El verdadero cambio llegará durante la tarde. Es para entonces cuando se espera que se formen nubes de evolución en zonas de montaña y del interior que acabarán dando lugar a tormentas. Se tratará de precipitaciones irregulares, pero que, en algunos puntos, podrán descargar con gran intensidad.

Los mapas de lluvia señalan que será en el norte de Cataluña donde se acumularán las mayores cantidades de agua, con episodios de chubascos generalizados. En cambio, en el interior y el sur, aunque las tormentas pueden ser más dispersas, presentarán mayor severidad. Los expertos aseguran que la situación incrementa las posibilidades de que las tormentas vengan acompañadas de piedra de gran tamaño y viento.

Otro aspecto destacado de la jornada será el descenso de las temperaturas. Tras varios días de calor intenso, la llegada de nubosidad y las lluvias hará bajar los termómetros de forma apreciable. En algunas localidades, la diferencia respecto al día anterior podrá ser de hasta cinco o seis grados menos.

Dos escenarios distintos a lo largo del día

En definitiva, este lunes se presenta con dos caras en Cataluña: una mañana soleada y veraniega, y una tarde marcada por tormentas, granizo y viento. En el norte, el protagonismo lo tendrá la lluvia, mientras que en el interior y sur las tormentas podrá derivar en fenómenos más peligrosos. El mensaje es claro: hoy será un día de cambio radical en cuestión de horas, con un giro de 180 grados en el tiempo.

Sin duda, una buena noticia para los que ya no aguantaban más esta situación. Sobre todo después de una noche tropical en gran parte del país. Llega un respiro que será bienvenido por todos.