Confirmat: els meteoròlegs avisen del que passarà a Catalunya fins dijous
Els experts avancen el temps d'inici de setmana a la regió, que suposa un punt d'inflexió en ple agost
Després de diversos dies sota els efectes d'una sufocant onada de calor, Catalunya encararà un canvi de temps significatiu. Els meteoròlegs confirmen que, si bé l'estiu seguirà present, l'ambient serà més suportable per la baixada de les temperatures. Naturalment, també per l'arribada de tempestes de tarda, que podran descarregar amb força en diferents punts del territori.
L'episodi de calor extrema que ha afectat gran part de la península arriba al seu final. Aquest dilluns es va considerar l'últim dia de l'onada, amb valors encara molt alts al sud i la vall de l'Ebre. A partir de dimarts, la situació farà un gir gràcies a l'entrada d'aire més fresc que normalitzarà el termòmetre, deixant registres fins i tot per sota de la mitjana climàtica.
A l'interior de Catalunya s'esperen descensos acusats de temperatura, amb mínimes que podran situar-se per sota dels 15 graus. En canvi, a les àrees costaneres i prelitorals el descens serà més moderat, mantenint-se així un ambient càlid però menys asfixiant que en dies anteriors.
Un dimarts i dimecres amb molta inestabilitat
Segons els mapes, el dia ha començat amb intervals de núvols i clarianes, però a la tarda es desenvoluparan tempestes intenses al Pirineu, Prepirineu i comarques de l'interior. Aquestes precipitacions podran venir acompanyades d'aparell elèctric i calamarsa, estenent-se puntualment cap a zones litorals.
L'AEMET i el Meteocat alerten que els ruixats de dimarts podrien generar acumulacions importants en curts períodes de temps. Per això es recomana precaució en desplaçaments i activitats a l'aire lliure. Dimecres 20 es perfila com la jornada més complicada pel que fa al temps.
Des de primera hora es registraran xàfecs a l'interior nord, que s'intensificaran i s'estendran durant la tarda a bona part de Catalunya. Els meteoròlegs destaquen que podrien produir-se tempestes fortes en àrees del Pirineu, així com a comarques centrals i prelitoral, sense descartar afectació a la costa central i nord.
El sol tornarà a brillar i farà més calor
Serà un dia amb cels molt variables, estones de sol intercalades amb núvols i descàrregues, i amb una sensació tèrmica clarament més fresca. Per la seva banda, dijous continuarà la dinàmica de nuvolositat abundant i precipitacions, si bé aquesta la tendència és que les tempestes es concentrin a l'interior i disminueixin en intensitat.
La situació anirà millorant de cara a divendres, quan s'espera un predomini del sol i temperatures en ascens. De moment, els experts coincideixen a afirmar que la calor sufocant s'ha acabat, però l'estiu no se'n va. Amb tot, Catalunya viurà entre dimarts i dijous un parèntesi marcat per temperatures més suaus i tempestes de tarda, amb un ambient fresc i variable.
