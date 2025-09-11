Confirmado, llega la felicidad a Cataluña: en estas comarcas se esperan más lluvias

El tiempo en Cataluña sigue mostrando un marcado carácter cambiante, propio de septiembre. Tras unos días con alternancia de sol y nubes, las previsiones confirman que a partir de este viernes la inestabilidad volverá a ganar protagonismo. Los modelos meteorológicos señalan la llegada de una nueva línea de chubascos que afectará sobre todo a la franja litoral y prelitoral.

Eso sí, con especial incidencia en la costa central y norte, así como en zonas del Pirineo y Prepirineo durante la tarde. El viernes arrancará con precipitaciones en la costa, especialmente en el litoral barcelonés y gerundense. Los chubascos podrán ser moderados y localmente intensos, con carácter irregular pero suficientes para dejar acumulaciones destacables.

A medida que avance el día, la inestabilidad se desplazará hacia el interior, donde el Prepirineo y Pirineo se convertirán en las áreas más expuestas. De hecho, en algunos casos acompañadas de aparato eléctrico. Las temperaturas se mantendrán contenidas, con máximas que difícilmente superarán los 26 grados en el litoral y que quedarán por debajo en el interior.

Una sensación fuerte de otoño

Este ambiente más fresco reforzará la sensación otoñal, un contraste notable respecto al calor habitual de estas fechas. El sábado se presenta de nuevo marcado por la inestabilidad. Durante la mañana podrían registrarse algunos chubascos aislados en distintas comarcas, aunque de poca entidad.

Sin embargo, será por la tarde cuando una nueva línea de inestabilidad avance sobre Cataluña, dejando precipitaciones más generalizadas. Se esperan tormentas en la mitad norte y en puntos de la costa, que podrían extenderse con rapidez y afectar a buena parte del territorio. Los mapas apuntan a que estas lluvias tendrán acumulaciones que podrían ser significativas en Gerona, Barcelona y sectores del interior pirenaico.

Además, no se descarta que algunas tormentas descarguen con intensidad en muy poco tiempo, lo que obligará a estar atentos a posibles incidencias. De cara al domingo, las previsiones apuntan a una mejoría progresiva. Aunque durante la madrugada todavía podrían quedar restos de nubosidad y algún chubasco residual, la tendencia es hacia un ambiente más tranquilo y soleado.

Unas temperaturas que seguirán siendo frescas

El viento del norte ayudará a limpiar el cielo y permitirá disfrutar de una jornada más estable, aunque con temperaturas que seguirán siendo frescas. En definitiva, Cataluña afronta un fin de semana muy dinámico en lo meteorológico. Viernes y sábado vendrán acompañados de lluvias y tormentas, con un reparto desigual según la comarca, pero con especial incidencia en el litoral norte, la costa central y el Pirineo.

El domingo, por el contrario, traerá un respiro con la vuelta del sol. Los expertos recuerdan que, pese a las molestias que puedan ocasionar, estas precipitaciones resultan muy beneficiosas. Por lo que la llegada de lluvias se convierte en una noticia positiva, especialmente en un contexto de sequía prolongada.