Confirmat, arriba la felicitat a Catalunya: en aquestes comarques s'esperen més pluges
Els més fredolics hauran de fer servir alguna jaqueta i el paraigua davant una previsió molt tardorenc
El temps a Catalunya continua mostrant un marcat caràcter canviant, propi de setembre. Després d'uns dies amb alternança de sol i núvols, les previsions confirmen que a partir d'aquest divendres la inestabilitat tornarà a guanyar protagonisme. Els models meteorològics assenyalen l'arribada d'una nova línia de ruixats que afectarà sobretot la franja litoral i prelitoral.
Això sí, amb especial incidència a la costa central i nord, així com a zones del Pirineu i Prepirineu durant la tarda. El divendres començarà amb precipitacions a la costa, especialment al litoral barceloní i gironí. Els ruixats podran ser moderats i localment intensos, amb caràcter irregular però suficients per deixar acumulacions destacables.
A mesura que avanci el dia, la inestabilitat es desplaçarà cap a l'interior, on el Prepirineu i Pirineu es convertiran en les àrees més exposades. De fet, en alguns casos aniran acompanyades d'aparell elèctric. Les temperatures es mantindran contingudes, amb màximes que difícilment superaran els 26 graus al litoral i que quedaran per sota a l'interior.
Una sensació forta de tardor
Aquest ambient més fresc reforçarà la sensació de tardor, un contrast notable respecte a la calor habitual d'aquestes dates. El dissabte es presenta de nou marcat per la inestabilitat. Durant el matí podrien registrar-se alguns ruixats aïllats a diferents comarques, si bé de poca entitat.
Tanmateix, serà a la tarda quan una nova línia d'inestabilitat avanci sobre Catalunya, deixant precipitacions més generalitzades. S'esperen tempestes a la meitat nord i en punts de la costa, que podrien estendre's amb rapidesa i afectar bona part del territori. Els mapes apunten que aquestes pluges tindran acumulacions que podrien ser significatives a Girona, Barcelona i sectors de l'interior pirinenc.
A més, no es descarta que algunes tempestes descarreguin amb intensitat en molt poc temps, cosa que obligarà a estar atents a possibles incidències. De cara a diumenge, les previsions apunten a una millora progressiva. Si bé durant la matinada encara podria quedar algun ruixat residual, la tendència és cap a un ambient més tranquil i assolellat.
Unes temperatures que seguiran sent fresques
El vent del nord ajudarà a netejar el cel i permetrà gaudir d'una jornada més estable, si bé amb temperatures que seguiran sent fresques. En definitiva, Catalunya afronta un cap de setmana molt dinàmic en l'àmbit meteorològic. Divendres i dissabte vindran acompanyats de pluges i tempestes, amb un repartiment desigual, però amb especial incidència al litoral nord, central i al Pirineu.
Diumenge, en canvi, portarà una treva amb la tornada del sol. Els experts recorden que, malgrat les molèsties que puguin ocasionar, aquestes precipitacions resulten molt beneficioses. Per tant, l'arribada de pluges es converteix en una notícia positiva, especialment en un context de sequera prolongada.
