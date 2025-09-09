Es inminente: hoy llegan lluvias torrenciales a estas 5 zonas de Cataluña

Cataluña vive hoy una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica y la llegada de lluvias que pueden dejar registros muy destacados en pocas horas. El Meteocat y las imágenes del radar confirman un episodio de fuerte actividad que afecta sobre todo al litoral y prelitoral central. Todo ello con un riesgo elevado de precipitaciones intensas y persistentes.

Los modelos meteorológicos señalan una convergencia muy marcada en el litoral central y sur, que sitúa bajo especial vigilancia a cinco zonas. Concretamente, se trata del Cap de Salou, el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat y el Barcelonès. Estas cinco áreas son las que concentran mayor probabilidad de recibir precipitaciones torrenciales hoy.

Los chubascos se dan a raíz de la interacción de la humedad mediterránea con una masa de aire más fría que avanza desde el interior. El radar meteorológico muestra la rotación y organización de las nubes convectivas que favorecen la formación de chubascos intensos y tormentas localizadas. Esta dinámica explica por qué, en apenas unas horas, se han registrado acumulaciones muy destacadas en varios puntos del territorio.

Ya han tenido lugar los primeros registros significativos de la jornada

A primera hora de esta mañana ya se han alcanzado valores notables de precipitación. En l’Hospitalet de l’Infant y en Cantonigròs se han recogido 40 litros por metro cuadrado, Mientras, en Orís el pluviómetro ha marcado 38 litros. Estos registros confirman la intensidad del episodio y la posibilidad de superar ampliamente los 50 litros en algunas zonas del litoral central a lo largo de la jornada.

La situación es especialmente delicada porque las lluvias se concentran en franjas horarias muy cortas y en áreas densamente pobladas. Un hecho que aumenta el riesgo de inundaciones en zonas urbanas, pasos subterráneos y puntos de difícil drenaje. El episodio se mantendrá activo durante gran parte de la mañana y primeras horas de la tarde en las comarcas del litoral y prelitoral.

A partir de la segunda mitad del día, la inestabilidad tenderá a desplazarse hacia el Pirineo, Prepirineo, Cataluña central y el extremo sur del territorio. En esas zonas, los chubascos podrán continuar siendo intensos, aunque de carácter más irregular y menos generalizado que en el litoral central. Además, se prevé una bajada notable de las temperaturas, lo que acentuará la sensación de cambio brusco de tiempo.

Un pequeño otoño anticipado

Sin embargo, mañana la situación ya quedará más restringida al Pirineo, donde las lluvias persistirán sobre todo durante la tarde, mientras que en el resto del país tenderá a estabilizarse. Ante esta situación de riesgo, Protección Civil insiste en extremar las precauciones.

En Cap de Salou, Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat y el Barcelonès ya se han registrado acumulaciones destacadas y las lluvias se desplazarán durante las próximas horas. Así pues, no queda más remedio que esperar a que pase la tormenta. Sin duda, esta segunda semana de septiembre pretende ser todo un preludio del otoño que está por llegar.