Vuelven las lluvias a estas comarcas de Cataluña: chubascos y tormentas intensas

El tiempo en Cataluña vuelve a mostrar signos claros de cambio. Esta mañana hemos recuperado el sol en buena parte del territorio. Aunque con un ambiente fresco a primeras horas del día y temperaturas mínimas que han rondado entre los 12 y 15 grados en muchos municipios.

Sin embargo, la tranquilidad será pasajera: a lo largo de la tarde las nubes volverán a ganar terreno. Especialmente en el Pirineo, donde se prevén nuevas precipitaciones en su vertiente norte. La jornada de mañana, marcada por la celebración de la Diada Nacional de Cataluña, vendrá acompañada de un ambiente más inestable.

Se espera un tiempo turbio con abundante nubosidad en el noreste del país. Entre las comarcas de Barcelona y Gerona podrían registrarse chubascos intermitentes. Algunos de ellos de cierta intensidad, acompañados de un descenso de las temperaturas.

Unos valores frescos para la época

El termómetro quedará contenido en valores frescos para la época, una situación poco habitual en un mes de septiembre que suele caracterizarse por el calor. En cambio, las zonas de Lérida y Tarragona disfrutarán de más horas de sol. Allí, el protagonista será el mistral, un viento característico del noroeste que soplará con fuerza moderada.

De cara al jueves, las previsiones apuntan a una jornada con claros y nubes, aunque los intervalos nubosos serán más notables en el noreste. La persistencia del viento del norte podría provocar nuevos chubascos en las comarcas gerundenses y barcelonesas, aunque de carácter más irregular. Se tratará de precipitaciones de corta duración, pero suficientes para entorpecer actividades al aire libre y actos previstos por la festividad.

El viernes, la atmósfera volverá a inestabilizarse. En Gerona y Barcelona se esperan las lluvias más intensas de la semana, que localmente podrían ir acompañadas de aparato eléctrico. Las precipitaciones también podrían extenderse a otras zonas cercanas, aunque con menor incidencia.

Para el sábado, el patrón será similar, con una mañana más calmada. Pero con riesgo de tormentas durante la tarde que podrían prolongarse hasta la madrugada del domingo. No obstante, los modelos meteorológicos coinciden en que la situación tenderá a mejorar a partir del domingo.

Unos días de tiempo variable

En conjunto, Cataluña afronta unos días de tiempo variable, con claros contrastes entre territorios. Mientras que el litoral y el noreste se verán afectados por nubes y chubascos recurrentes, el interior y sur gozarán de más ratos de sol y viento seco. Este escenario refleja la típica transición hacia el otoño, en la que las irrupciones de aire más fresco del norte empiezan a ganar protagonismo.

Los próximos días, por tanto, estarán marcados por un carrusel meteorológico. Mañanas frescas, tardes inestables y chubascos puntualmente intensos en varias comarcas, especialmente en Gerona y Barcelona. La recomendación es clara, por lo que habrá que volver al paraguas y a alguna prenda de abrigo para las noches.