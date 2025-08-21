Confirmat: Aquest és l'altre fenomen que es deixarà sentir amb força avui a Catalunya
La penúltima setmana d’agost serà inestable a bona part de la regió i el final de l’estiu comença a notar-se
Catalunya s'ha llevat aquest dijous amb un escenari meteorològic marcat per contrastos. A primera hora, les temperatures s'han mantingut en valors agradables. A banda, hi ha hagut alguns ruixats a prop del mar i en punts del nord-est.
Tanmateix, l'atenció de la jornada no està posada només en la pluja: el veritable protagonista serà el vent. La tramuntana i, sobretot, el mestral es perfilen com els fenòmens més destacats del dia. Aquest darrer agafarà força a partir de la tarda, amb ratxes que podran ser intenses en diversos punts del territori.
Especialment a les comarques del sud i en àrees exposades de l'interior. El mestral, caracteritzat per la seva intensitat i persistència, condicionarà la sensació tèrmica i l'evolució del temps en diverses zones.
La sensació tèrmica baixarà pel vent
Tot i la presència d'aquests vents forts, el sol tendirà a guanyar terreny amb el pas de les hores. La previsió apunta a un cel variable, amb intervals de núvols durant bona part del dia, però amb tendència a més clarianes cap al final de la tarda.
Amb tot, no es descarten ruixats al nord-est, sobretot en àrees del Pirineu i en punts de Girona, on l'atmosfera mantindrà un cert grau d'inestabilitat. L'anàlisi revela que en nivells mitjans de l'atmosfera persistiran temperatures de fins a –14 graus. Això, unit a les convergències de vent, afavorirà l'ascens d'aire càlid i humit procedent de la Mediterrània.
Aquesta combinació és propícia per generar tempestes localment fortes. L'energia disponible es concentrarà al nord-est del país, on podrien desenvolupar-se ruixats més intensos amb aparell elèctric. Les temperatures, per la seva banda, es mantindran en valors similars a jornades anteriors.
No s'esperen grans canvis tèrmics, tot i que la sensació tèrmica sí que podria veure's alterada pel vent. D'aquesta manera, la sensació de frescor serà més gran en àrees exposades al mestral i la tramuntana. De cara a divendres, la previsió manté un escenari similar.
Les tempestes s'uniran a la festa
Tot plegat amb inestabilitat concentrada al nord-est i la persistència tant de la tramuntana com del mestral. Tots dos vents seguiran bufant amb intensitat i podrien perllongar la sensació de temps mogut. Així doncs, la jornada d'avui a Catalunya vindrà marcada per un còctel en què es combinen núvols, ruixats i tempestes.
Tot això, juntament amb un vent que bufarà amb força i que s'erigeix en protagonista. La tramuntana i, en especial, el mestral seran els fenòmens que més condicionin el temps, mentre el sol guanya terreny en altres zones. Els experts aconsellen extremar precaucions davant les ratxes de vent i la possibilitat de tempestes fortes al nord-est.
