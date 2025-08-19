'Ruixats amb tempesta': avís de l'AEMET per a aquesta zona d'Espanya aquest dimarts
L'organisme avisa d'un canvi de temps que s'aproparà a les temperatures més típiques de l'època de l'any
L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha llançat un avís davant la previsió de ruixats i tempestes al llarg d'aquest dimarts. Aquest canvi en la situació meteorològica marcarà la fi de la intensa onada de calor que ha assotat el país durant els últims dies. Especialment a la vall del Guadalquivir, el sud-est peninsular i Balears, on s'han registrat temperatures extremes.
Segons els models meteorològics, dilluns va ser l'últim dia de calor sufocant. A partir de dimarts, l'entrada d'una massa d'aire més fresc portarà inestabilitat. Tot plegat amb tempestes a l'est peninsular i ruixats més freqüents al nord-est.
Dimecres i dijous, les pluges persistiran al nord, mentre que la resta de la setmana es caracteritzarà per un predomini del sol. Excepte diumenge, quan podrien repetir-se episodis tempestuosos a l'interior-nord peninsular. Aquest descens de temperatures suposarà un alleujament considerable.
Un lleu respir a les zones més caloroses
A ciutats caloroses com Sevilla, Còrdova o Badajoz, els termòmetres quedaran entre els 32 i 34 graus, lluny dels 40 assolits. A la plana nord i en àrees de muntanya, les matinades seran fresques. I és que en localitats com Burgos, Lleó, Palència o Sòria podrien registrar mínimes d'11 a 12 graus.
No obstant això, al sud i a l'àrea mediterrània les nits continuaran sent càlides. A més, el canvi de massa d'aire servirà per escombrar la pols sahariana que s'havia estès per bona part de la Península i Balears. Tot i que no es parlarà de fred, la situació s'ajustarà a valors més normals per a l'època, amb temperatures al voltant de la mitjana.
Només el sud-est peninsular i Balears es mantindran lleugerament per sobre dels registres habituals, entre un i tres graus més alts. A Canàries, s'esperen anomalies tèrmiques lleus en el mateix sentit. Les precipitacions seran l'altre gran protagonista de la setmana.
La dinàmica atmosfèrica estarà marcada per meandres del corrent en jet polar, que permetran l'arribada de bosses d'aire fred en alçada. De fet, Espanya estarà sota la influència d'una DANA fins dijous, cosa que incrementarà la inestabilitat. Entre dimecres i dijous, els ruixats tempestuosos podran ser localment intensos en àrees com el Pirineu, Cantàbria, Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears.
Uns dies també marcats per la pluja
A Canàries també s'esperen episodis de pluja al Teide. Els acumulats setmanals podrien superar els 50 litres per metre quadrat al vessant cantàbric, els Pirineus i zones de l'interior de la meitat est. Aquestes pluges afavoriran les tasques d'estabilització dels grans incendis que afecten el nord-oest peninsular.
L'AEMET demana extremar la precaució, especialment al nord-est peninsular aquest dimarts. Serà llavors quan les tempestes podran anar acompanyades de calamarsa i ratxes fortes de vent. Així doncs, no hi ha dubte que el temps típic de finals d'agost ja ha arribat.
