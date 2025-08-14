Adeu a la calor: aquest dia torna la fresca i les tempestes intenses a Espanya
Encara que aquests pròxims dies s'espera una pujada notable dels termòmetres, el temps suau desembarcarà a Espanya
Després de setmanes de temperatures extremes a gran part de la península, hi ha bones notícies. Els experts han assenyalat que l'onada de calor podria estar arribant al seu final, encara que haurem de suportar la calor aquest cap de setmana. El canvi podria ser substancial i arribar a gairebé tots els racons d'Espanya en només uns dies.
A Meteored expliquen que, segons els models de previsió, a mitjans de la pròxima setmana la calor arribarà al seu final. Deixarà pas, en canvi, a un ambient molt més respirable, més propi d'aquest mes d'agost. I tot això a causa de l'arribada d'una massa d'aire més fresc, que desplaçaria la persistent dorsal africana.
Aquest canvi podria ser gradual, amb una baixada de temperatures al nord i a l'oest del país. Tanmateix, la intensitat de la caiguda dependrà de diversos factors atmosfèrics encara incerts. Alguns models preveuen un canvi dràstic en qüestió d'hores, mentre que d'altres preveuen que les temperatures baixin gradualment.
Una massa d'aire més fred canviarà el panorama a Espanya
L'entrada d'aire fred en alçada afavorirà una major inestabilitat atmosfèrica. Això es traduirà en nuvolositat i la possibilitat de tempestes i ruixats en diferents regions del país. Tanmateix, encara no es pot precisar l'extensió ni la intensitat de les precipitacions.
Tot i que l'alleujament tèrmic serà més notable al nord i a l'oest de la Península, també s'esperen baixades de temperatura al centre. El Mediterrani, però, podria resistir uns dies més de calor abans que aquest impuls més fresc l'assoleixi. Aquest patró més fresc podria consolidar-se al llarg de la setmana següent, situant els valors tèrmics per sota de la mitjana.
Les baixades de temperatura més notables es registraran primer a Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc i Castella i Lleó. Per allà les temperatures baixaran diversos graus ja des de principis de la pròxima setmana. Mentrestant, a l'interior peninsular, la baixada tèrmica s'experimentarà més tard, sobretot entre divendres i dissabte.
La calor sufocant es mantindrà al sud
Tot i que l'alleujament tèrmic es farà notar en algunes zones, el sud d'Espanya i el litoral mediterrani continuaran experimentant nits tropicals. És a dir, temperatures inusualment altes durant la nit, cosa que dificultarà el son. El mar Mediterrani continuarà mantenint altes les seves temperatures, cosa que contribuirà a la persistència de la massa d'aire càlida.
La transició cap a temperatures més fresques podria venir acompanyada de tempestes intenses. L'aire fred, en contacte amb les masses més humides i càlides, és el combustible ideal perquè plogui amb intensitat. Aquestes tempestes, a més d'oferir un respir tèrmic, podrien anar acompanyades de ratxes de vent fort i aparell elèctric.
Tot i que s'espera un respir en l'onada de calor per a mitjans de la pròxima setmana, no cal abaixar la guàrdia. La incertesa continua present i és possible que la calor intensa torni a aparèixer de manera puntual, especialment al sud i a l'est. A més, les condicions seques i el risc d'incendis es mantindran elevats a causa de les tempestes i el vent fort.
Més notícies: