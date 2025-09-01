Entre 50 y 70 litros: los meteorólogos acaban de dar la mejor noticia en Cataluña

Las lluvias han llegado con fuerza a Cataluña y han dejado registros que suponen un auténtico alivio tras semanas de calor intenso. Según los datos recogidos en las últimas horas, la regada más importante se ha producido en áreas cercanas al Montseny y al Montnegre. Es allí donde los pluviómetros han alcanzado cifras destacadas de entre 50 y 70 litros por metro cuadrado.

En muchos puntos del litoral de la costa central hacia el norte, los acumulados también han sido generosos, con valores cercanos a los 30 litros. En Malgrat de Mar, por ejemplo, las precipitaciones han llegado a superar los 40 litros, una cantidad que confirma la intensidad del episodio. A todo ello se ha sumado un espectáculo de pirotecnia natural, con aparato eléctrico que acompañó las tormentas durante la madrugada.

Lluvias intensas pero pasajeras

La masa de aire frío que ha entrado desde el Atlántico es la responsable de esta situación. Sin embargo, los meteorólogos señalan que lo peor del episodio ya ha pasado. Y es que las precipitaciones más intensas se encuentran ahora en el mar.

Aun así, no se descarta que se repitan algunos chubascos de forma intermitente en las comarcas de Barcelona y Gerona. De cara a la tarde, la inestabilidad podría trasladarse hacia el Pirineo y el Prepirineo, donde se espera la formación de nuevas tormentas. Además, la tramontana y el mistral podrían provocar algún chubasco puntual en la costa central durante la próxima madrugada.

Descenso claro de las temperaturas

El otro gran protagonista de esta jornada es la bajada de las temperaturas. Tras un verano marcado por los extremos térmicos, Cataluña experimentará un respiro con valores por debajo de la media climática. Este descenso será notable en las comarcas del interior, donde la sensación térmica pasará a ser mucho más fresca.

Este cambio supone una buena noticia no solo para la población, que podrá disfrutar de un ambiente más agradable, sino también para el entorno natural. Los meteorólogos destacan que este episodio es característico del inicio de septiembre. Cuando el contraste entre el calor acumulado del verano y las primeras irrupciones de aire frío favorece la formación de tormentas.

Un respiro muy necesario

Aunque no se espera que esta situación marque un cambio definitivo, sí supone un respiro muy necesario. En definitiva, Cataluña arranca la semana con un escenario meteorológico de contrastes. Por un lado, lluvias intensas que han dejado registros muy significativos en el Montseny, el Montnegre y buena parte del litoral central.

Por otro, una bajada clara de temperaturas y la posibilidad de nuevos chubascos en el noreste y en áreas de montaña. Una combinación que, más allá de los inconvenientes puntuales, representa una de las mejores noticias que podía traer septiembre. Agua en abundancia y un descanso del sofocante calor estival.