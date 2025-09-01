Entre 50 i 70 litres: els meteoròlegs acaben de donar la millor notícia a Catalunya
Les pluges de les últimes hores han suposat un respir per a una ciutadania assotada per un estiu sufocant
Les pluges han arribat amb força a Catalunya i han deixat registres que suposen un autèntic alleujament després de setmanes de calor intensa. Segons les dades recollides en les últimes hores, la regada més important s'ha produït en àrees properes al Montseny i al Montnegre. És allà on els pluviòmetres han assolit xifres destacades d'entre 50 i 70 litres per metre quadrat.
En molts punts del litoral de la costa central cap al nord, els acumulats també han estat generosos, amb valors propers als 30 litres. A Malgrat de Mar, per exemple, les precipitacions han arribat a superar els 40 litres, una quantitat que confirma la intensitat de l'episodi. A tot això s'hi ha sumat un espectacle de pirotècnia natural, amb aparell elèctric que va acompanyar les tempestes durant la matinada.
Pluges intenses però passatgeres
La massa d'aire fred que ha entrat des de l'Atlàntic és la responsable d'aquesta situació. Tanmateix, els meteoròlegs assenyalen que el pitjor de l'episodi ja ha passat. I és que les precipitacions més intenses es troben ara al mar.
Així i tot, no es descarta que es repeteixin alguns ruixats de forma intermitent a les comarques de Barcelona i Girona. De cara a la tarda, la inestabilitat podria traslladar-se cap al Pirineu i el Prepirineu, on s'espera la formació de noves tempestes. A més, la tramuntana i el mestral podrien provocar algun ruixat puntual a la costa central durant la pròxima matinada.
Descens clar de les temperatures
L'altre gran protagonista d'aquesta jornada és la baixada de les temperatures. Després d'un estiu marcat pels extrems tèrmics, Catalunya experimentarà un respir amb valors per sota de la mitjana climàtica. Aquest descens serà notable a les comarques de l'interior, on la sensació tèrmica passarà a ser molt més fresca.
Aquest canvi suposa una bona notícia no només per a la població, que podrà gaudir d'un ambient més agradable, sinó també per a l'entorn natural. Els meteoròlegs destaquen que aquest episodi és característic de l'inici de setembre, quan el contrast entre la calor de l'estiu i les primeres irrupcions d'aire fred afavoreix la formació de tempestes.
Un respir molt necessari
Tot i que no s'espera que aquesta situació marqui un canvi definitiu, sí que suposa un respir molt necessari. En definitiva, Catalunya comença la setmana amb un escenari meteorològic de contrastos. D'una banda, pluges intenses que han deixat registres molt significatius al Montseny, el Montnegre i bona part del litoral central.
De l'altra, una baixada clara de temperatures i la possibilitat de nous ruixats al nord-est i en àrees de muntanya. Una combinació que, més enllà dels inconvenients puntuals, representa una de les millors notícies que podia portar el setembre. Aigua en abundància i un descans de la calor sufocant de l'estiu.
