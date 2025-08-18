Verificado: el Gobierno y la SSA de EE.UU. zanjan las dudas y muchos sonríen hoy

En un reciente anuncio, la Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos ha resuelto una de las dudas más frecuentes entre quienes reciben beneficios. Una confirmación que hace respirar a muchos americanos.

Lo cierto es que es posible regresar al trabajo sin perder la ayuda económica por incapacidad gracias al programa de Período de Prueba Laboral (Trial Work Period, TWP). Este programa permite a las personas con discapacidad que reciben beneficios de la SSA probar su capacidad para trabajar durante un máximo de nueve meses. Y sin que ello afecte sus pagos.

Comunicado importante de la Seguridad Social: seguirás cobrando tus beneficios

Durante este período, pueden ganar cualquier cantidad de dinero y seguir recibiendo su cheque completo de beneficios, siempre que informen a la SSA sobre su actividad laboral. En 2025, cualquier mes en el que se gane más de $1,160 antes de impuestos cuenta como un mes del TWP.

Lo mejor de todo es que estos nueve meses no tienen que ser consecutivos. Es decir, si trabajas un mes, luego descansas y vuelves a trabajar después, cada mes con ingresos superiores al umbral cuenta como parte del TWP. Eso sí, siempre que esté dentro de un período de 5 años.

La SSA ofrece algunas herramientas interesantes

Una vez que se completan los nueve meses del TWP, entra en juego el Período de Elegibilidad Extendida (Extended Period of Eligibility, EPE), que dura 36 meses. Durante este tiempo, si tus ingresos son inferiores al umbral de actividad laboral sustancial (Substantial Gainful Activity, SGA), seguirás recibiendo tus beneficios. En 2025, el límite SGA es de $1,550 al mes para personas no ciegas.

Además, la SSA ofrece herramientas para facilitar este proceso. El programa "Ticket to Work" conecta a los beneficiarios con proveedores de servicios que ofrecen orientación profesional, asesoramiento sobre beneficios y ayuda para encontrar empleo.

Así puedes informar a la SSA de tus cambios

Este programa es gratuito y voluntario, y está diseñado para apoyar a las personas en su transición al trabajo. Es importante recordar que, para mantener la elegibilidad, es necesario informar a la SSA sobre cualquier cambio en la situación laboral.

Esto incluye iniciar un empleo, cambiar de trabajo o dejar de trabajar. La forma más sencilla de hacerlo es llamando al 1-800-772-1213 o visitando el sitio web oficial de la SSA. También puedes acudir a tu oficina local de la SSA para obtener asistencia personalizada.