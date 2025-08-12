Mazazo importante de la SSA sobre Medicare: muchos americanos están asustados por esto

La Seguridad Social de Estados Unidos (SSA) ha lanzado una importante alerta que ha generado preocupación entre muchos ciudadanos. El nuevo mensaje advierte sobre un aspecto clave del sistema Medicare que puede afectar a quienes no estén bien informados

Estamos hablando de la inscripción tardía. Según ha comunicado la SSA, no cumplir con los plazos para inscribirse en las partes A, B y D de Medicare puede traer consecuencias graves. Y muchas personas están empezando a darse cuenta de ello demasiado tarde.

Si te duermes con la inscripción de Medicare, ten cuidado: la SSA es tajante

La inscripción en Medicare debe hacerse en unos plazos concretos y si no lo haces a tiempo, es probable que sufras penalizaciones económicas. Esta situación está afectando especialmente a personas que se jubilan después de los 65 años o que no entienden bien cuándo deben actuar si no tienen otro seguro médico activo. El cuidado con estos plazos es fundamental.

La SSA explica que estas penalizaciones no son un castigo arbitrario, sino que tienen una justificación clara: evitar que las personas se inscriban solo cuando ya necesitan atención médica urgente. El sistema de Medicare necesita mantenerse sostenible, y por eso se penaliza a quienes se inscriben tarde, ya que eso puede suponer un gasto mayor e inesperado para el programa.

Atento a la información sobre las partes A, B y D de Medicare

Además, esta medida busca que todos los beneficiarios participen en el financiamiento del sistema desde el principio, no solo cuando comienzan a usarlo. La parte A de Medicare, que cubre hospitalizaciones, suele ser gratuita para la mayoría de personas porque ya han cotizado lo suficiente.

Sin embargo, si no te inscribes a tiempo y no tienes derecho automático, también podrías enfrentar recargos. La parte B, que cubre visitas médicas y otros servicios, tiene un coste mensual, y su inscripción tardía puede aumentar ese coste hasta en un 10% por cada año de retraso. Y la parte D, que cubre medicamentos recetados, también puede traer un recargo si no se contrata cuando corresponde.

No hacerlo puede salirte caro

La recomendación de la Seguridad Social es clara: revisa bien tu situación antes de cumplir los 65 años. Si no estás trabajando o no tienes un seguro médico válido, debes inscribirte en Medicare en el período de siete meses que comienza tres meses antes del mes en que cumples 65 años. No hacerlo puede salir caro.

Este mensaje de la SSA está generando un gran impacto porque muchas personas no sabían que podían ser penalizadas, o pensaban que podían esperar sin consecuencias. Ahora, con esta advertencia, miles de americanos están revisando su situación para evitar problemas económicos en el futuro.