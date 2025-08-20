Saltan las alarmas en Banco Santander: muchos se la están jugando, hazlo cuanto antes
Si no quieres sufrir complicaciones innecesarias este verano, Banco Santander te echa un cable para respirar tranquilo
En pleno verano, Banco Santander ha lanzado un aviso tajante a todos sus clientes. Y no es ninguna exageración: muchos hoy se la están jugando sin saberlo. Este verano, más que nunca, es vital hacer este gesto por tu bien y el de tus ahorros.
La entidad advierte que las estafas están alcanzando niveles de sofisticación inéditos. Ahora, los delincuentes usan inteligencia artificial para clonar voces familiares, imitar mensajes creíbles o generar correos casi imposibles de distinguir de los reales. Todo esto con el objetivo de engañar a tu confianza y llevarte a pinchar un enlace, descargar un archivo o dar datos personales.
Banco Santander no se anda con bromas: este verano haz este gesto sin falta
Por eso, el banco ha lanzado un aviso tajante: no puedes relajarte bajo ningún concepto. Tus móviles, tablets u ordenadores necesitan estar blindados con seguridad máxima. Eso implica tener el software siempre actualizado, instalar antivirus confiables y evitar redes Wi-Fi públicas sin protección.
Sigue estas señales claras: si recibes un SMS sospechoso, no entres en enlaces ni envíes datos. Tampoco lo hagas si es una llamada que te pide códigos, datos o claves de tus cuentas. Banco Santander remarca que jamás te pedirá tus contraseñas por SMS, email o teléfono.
El motivo por el que deberías hacer esto hoy mismo
Actúa ya, sin esperar: revisa que tu móvil y ordenador estén protegidos y descarga solo apps desde tiendas oficiales. Es un gesto clave que te ahorrará de muchos disgustos.
No aceptes llamadas con insistencia que pidan códigos o que quieras “ayudar” con un gesto. Si te suena a phishing o smishing, repórtalo enseguida: envía el SMS sospechoso a 638 444 542, llama a la Superlínea 915 123 123 o reenvía el email a phishing@gruposantander.com.
Conviértete en un verdadero Cyber Hero. Santander ofrece una experiencia interactiva para aprender técnicas clave: distinguir phishing de verdad, contraseñas robustas, navegación segura, identificar correos falsos… todo con un lenguaje cercano y directo que te convierte en guardián de tu propia seguridad digital.
El compromiso total de Banco Santander es claro: reforzar su seguridad interna, proteger tus dispositivos y ayudarte a defenderte con consejos y herramientas. No solo a través de la tecnología, sino también enseñándote a actuar con precaución y confianza en este entorno digital hiperconectado.
