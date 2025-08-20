Saltan las alarmas en Banco Santander: muchos se la están jugando, hazlo cuanto antes

En pleno verano, Banco Santander ha lanzado un aviso tajante a todos sus clientes. Y no es ninguna exageración: muchos hoy se la están jugando sin saberlo. Este verano, más que nunca, es vital hacer este gesto por tu bien y el de tus ahorros.

La entidad advierte que las estafas están alcanzando niveles de sofisticación inéditos. Ahora, los delincuentes usan inteligencia artificial para clonar voces familiares, imitar mensajes creíbles o generar correos casi imposibles de distinguir de los reales. Todo esto con el objetivo de engañar a tu confianza y llevarte a pinchar un enlace, descargar un archivo o dar datos personales.

Banco Santander no se anda con bromas: este verano haz este gesto sin falta

Por eso, el banco ha lanzado un aviso tajante: no puedes relajarte bajo ningún concepto. Tus móviles, tablets u ordenadores necesitan estar blindados con seguridad máxima. Eso implica tener el software siempre actualizado, instalar antivirus confiables y evitar redes Wi-Fi públicas sin protección.

Sigue estas señales claras: si recibes un SMS sospechoso, no entres en enlaces ni envíes datos. Tampoco lo hagas si es una llamada que te pide códigos, datos o claves de tus cuentas. Banco Santander remarca que jamás te pedirá tus contraseñas por SMS, email o teléfono.

El motivo por el que deberías hacer esto hoy mismo

Actúa ya, sin esperar: revisa que tu móvil y ordenador estén protegidos y descarga solo apps desde tiendas oficiales. Es un gesto clave que te ahorrará de muchos disgustos.

No aceptes llamadas con insistencia que pidan códigos o que quieras “ayudar” con un gesto. Si te suena a phishing o smishing, repórtalo enseguida: envía el SMS sospechoso a 638 444 542, llama a la Superlínea 915 123 123 o reenvía el email a phishing@gruposantander.com.

Conviértete en un verdadero Cyber Hero. Santander ofrece una experiencia interactiva para aprender técnicas clave: distinguir phishing de verdad, contraseñas robustas, navegación segura, identificar correos falsos… todo con un lenguaje cercano y directo que te convierte en guardián de tu propia seguridad digital.

El compromiso total de Banco Santander es claro: reforzar su seguridad interna, proteger tus dispositivos y ayudarte a defenderte con consejos y herramientas. No solo a través de la tecnología, sino también enseñándote a actuar con precaución y confianza en este entorno digital hiperconectado.