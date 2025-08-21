Aviso urgente del Gobierno y la SSA a estos americanos: por fin respiran, hasta 2026

Un respiro que llega justo a tiempo. La Administración del Seguro Social (SSA) junto al IRS (Servicio de Rentas Internas de EE. UU.) han lanzado una medida concreta para muchos americanos afectados por unos fenómenos meteorológicos.

Desde el 14 de junio, varias zonas en Virginia Occidental han sufrido inundaciones, deslizamientos y vientos extremos, generando un caos fiscal entre miles de personas. El IRS intervino para aliviar esa presión. Ahora, esas víctimas tienen más tiempo: el plazo para presentar documentos y declaraciones de impuestos se ha extendido hasta el 2 de febrero de 2026.

La Seguridad Social confirma la prórroga: no tendrán que pagar hasta 2026

Este guiño fiscal no es cualquier detalle. Se trata de una prórroga legal bajo la sección 7508A del código tributario. Aplica a declaraciones federales individuales, empresariales, estimaciones trimestrales, formularios de sociedades, corporativos e incluso organizaciones sin fines de lucro.

Todo lo que tenía fecha límite entre junio de 2025 y el 2 de febrero de 2026, puede presentarse sin penalización hasta esa nueva fecha. Para quienes piensan que esto solo implica más papeleo, no es así, implica un respiro real. Las víctimas —y los trabajadores de ayuda, quienes hayan sido heridos o fallecidos durante la catástrofe— tienen ahora hasta esa fecha sin recibir multas ni cargos por retraso.

La SSA se ha mostrado flexible

El sistema identifica automáticamente a afectados con dirección fiscal en el área. Los demás, los que viven fuera o trabajan desde fuera pero tienen registros allí, deben llamar al IRS (especialmente al servicio especial) para acceder a esta prórroga.

Además, la SSA se ha alineado para evitar que los beneficios de Seguro Social resulten afectados negativamente por esta situación. Aunque la SSA no extiende directamente los plazos fiscales, ha mostrado flexibilidad en excluir ciertos pagos o ayudas por desastre, sin que afecten prestaciones —lo cual representa un alivio adicional.

Lo que supone para los residentes de Virginia Occidental

Primero, una euforia justificada al saberse libres de sanciones por falta de pago o entrega. Segundo, la posibilidad de usar ese tiempo extra para reorganizarse, recuperar documentos, contactar contadores y evitar tomar decisiones apresuradas que puedan perjudicar su situación fiscal o financiera.

La prórroga ya es oficial. Afecta no solo a personas individuales, sino también a pequeñas empresas, corporaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. Muchas podrán presentar estimaciones impagables ahora y sin presiones, y cumplir documentos que estaban pendientes desde hace meses.