Oficial: Banco Santander tira la casa por la ventana, solo hasta el 15 de abril

Banco Santander ha anunciado una exclusiva para sus clientes: una preventa especial de entradas para la gira de Jennifer López en España este verano. La estrella internacional ofrecerá seis conciertos en julio.

Los clientes del banco podrán adquirir sus boletos antes que el público general.​ Estos conciertos representan una oportunidad única para disfrutar de una de las artistas más influyentes del panorama musical.

Detalles de la preventa exclusiva para clientes de Banco Santander: gira de Jennifer López

La preventa exclusiva para clientes de Banco Santander comenzará el lunes 14 de abril a las 12:00 y finalizará el 15 de abril. Durante este período, los clientes podrán acceder a la compra anticipada de entradas a través de la plataforma santandersmusic.com.

Es importante destacar que esta preventa es una ventaja exclusiva para los clientes del banco. Permitiéndoles asegurar sus entradas antes de la venta general.​ Para maximizar las posibilidades de obtener entradas durante la preventa, Banco Santander ofrece las siguientes recomendaciones.

Asegúrate de que tus credenciales de cliente de Banco Santander estén activas. Y que puedas acceder sin inconvenientes a la plataforma santandersmusic.com.​

Conocer las fechas y ciudades de interés: Decide con antelación a qué concierto deseas asistir para agilizar el proceso de compra.​

Conexión estable a Internet: Utiliza una conexión a Internet confiable para evitar interrupciones durante la compra.​

Preparar los datos de pago: Ten a mano tu tarjeta de crédito o débito para completar la transacción de manera rápida y segura.​

Acceder puntualmente a la preventa: Ingresa a la plataforma al inicio de la preventa, el 14 de abril a las 12:00, para aumentar tus posibilidades de conseguir entradas.​

Fechas y ciudades de la gira de Jennifer López en España

Jennifer López, conocida por éxitos como "On The Floor" y "Jenny From The Block", regresa a los escenarios españoles con su gira "Up All Night Live In 2025 Tour". Las fechas y lugares confirmados son:​ 8 de julio: Pontevedra​, 10 de julio: Cádiz, 11 de julio: Málaga​, 13 de julio: Madrid, 15 de julio: Barcelona​ y 16 de julio, Bilbao.

Para aquellos que no sean clientes de Santander o no logren adquirir entradas en preventa, la venta general comenzará el 16 de abril a las 12:00 en la web de enterticket. Se recomienda estar atentos y actuar con rapidez, ya que se espera una alta demanda para estos conciertos.​

La gira de Jennifer López por España es uno de los eventos más esperados del año. Gracias a Banco Santander, sus clientes tienen una ventaja exclusiva para asegurar su asistencia a estos conciertos. No pierdas esta oportunidad única de ver a la estrella internacional en vivo este julio.